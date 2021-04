Animalista cubano Javier Larrea denuncia amenazas: "¿Hasta cuándo la impunidad?"

El animalista cubano Javier Larrea denunció que este martes amaneció en la puerta de su casa un ave muerta junto a una nota de amenaza, y se pregunta ¿hasta cuándo durará la impunidad?

En una publicación en sus redes sociales, el joven explicó que ayer hubo apagón hasta bien tarde en la zona donde reside, y que esa fue la “oportunidad perfecta” para que le dejaran en la puerta un "pobre animal" muerto y el siguiente mensaje escrito: "Si sigues comiendo p…. y eliminan las peleas de gallos te la vamos a arrancar, maricón”.

“Mi mamá me despertó dando gritos ¿Hasta cuándo la impunidad? Envenenan mis perros, roban en mi casa, me mandan mensajes amenazándome y hoy sucede esto. Se ha llegado muy lejos. ¿Qué toca mañana? ¿Mi muerte o la de alguien de mi familia?”, se quejó el joven, que no cree que el mensaje venga de parte de los "galleros".

“Si alguien me preguntara de quién estoy sospechando, a la verdad en los que menos pensaría es en los galleros. No piensen que soy tan ingenuo.... Ahí lo dejo. Doy 7 días para que aparezca el culpable de todas estas cadenas de amenazas y ataques a mi persona. ¡Basta ya!”, concluyó el joven.

A finales de marzo, Larrea presentó una denuncia ante la Policía por amenazas recibidas presuntamente por la misma persona que habría envenenado a su perro en febrero.

"Denuncia formal ante la Estación 22 (5ta Unidad) de Santa Clara por ser los hechos constitutivos de un delito de amenaza, previsto y sancionado en el artículo 284-285 del Código Penal vigente", anunció el joven activista en sus redes sociales, que previamente había denunciado que, mientras hacía un trabajo voluntario, recibió mensajes que lo tildaban de "chivatón" y lo amenazaron con "cortarle la lengua".

Javier Larrea es uno de los activistas más visibles en la lucha por los derechos de los animales en la Isla. Como una especie de represalia por su trabajo en contra del abuso animal y sus constantes denuncias, sus perros amanecieron envenenados en febrero, aunque se desconoce a ciencia cierta el autor de los hechos.

"No voy a callar mi voz. Alzaré siempre mi voz en contra del maltrato animal. No van a silenciarme, no lo harán. Voy a convertir este momento en energía renovada, me costará trabajo, pero lo lograré”, dijo entonces.

Decreto Ley sobre Bienester animal permite las peleas de gallo

El gobierno cubano publicó el 10 de abril el Decreto Ley No. 31 sobre el Bienestar Animal, en respuesta a la presión ejercita por diversos colectivos animalistas en la isla en los últimos años en aras de implementar herramientas legales en defensa de los animales.

Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Número 25, el Decreto “tiene como objeto regular los principios, deberes, reglas y fines respecto al cuidado, la salud y la utilización de los animales, para garantizar su bienestar, con enfoque a Una Salud”.

El Decreto Ley -que había sido aprobado en febrero- pero cuyo contenido recién se dio a conocer, ha supuesto un avance pero ha generado polémica por varios motivos, entre ellos que no penaliza la comercialización de animales, un reclamo de varios activistas, sino que exige poseer las licencias o autorizaciones correspondientes.

Otro de los puntos polémicos es que el Decreto autoriza las lidias de gallos organizadas por los clubes del Grupo Empresarial de Flora y Fauna, a cargo del comandante Guillermo García Frías, ello cuando el Capítulo XI define como contravención el acto de “someter a maltratos de cualquier naturaleza u otros actos que pongan en peligro la salud y el bienestar de los animales”.