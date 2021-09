Falleció por coronavirus padre de la periodista Yoani Sánchez

"Siempre bromeaba conmigo porque, siendo yo su yerno, le llevaba ocho años. Me decía que cuando yo era niño no tenía con quien jugar porque no había más nadie. Yo le llamaba “el perfectólogo” porque tenía una gran habilidad para detectar el detalle que le faltaba a cualquier cosa para llegar a la perfección", evocó Escobar.