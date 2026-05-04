Yoani Sánchez: Ser periodista independiente en Cuba «es una forma de resistencia»

Vídeos relacionados:

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la periodista cubana Yoani Sánchez publicó este sábado una reflexión en sus redes sociales en la que afirma que en Cuba ejercer el periodismo independiente «no es solo una profesión; es una forma de resistencia», describiendo un entorno donde la libertad de prensa no constituye un derecho sino «una batalla diaria».

Sánchez, fundadora y directora del medio digital independiente 14ymedio, razonó que «cada 3 de mayo llega con un peso distinto cuando se ejerce el periodismo desde un país donde la libertad de prensa no es un derecho, sino una batalla diaria». En su mensaje, precisó que la fecha en la Isla no es para celebrar «en el sentido más cómodo de la palabra», sino para «hacer inventario: de lo ganado a pulso, de lo perdido en el camino y de lo que todavía está por construirse».

Uno de los ejes centrales de su reflexión es la conectividad como arma de control. «He aprendido a medir el tiempo no solo por los días que pasan, sino por las veces que se cae la conexión a internet, por los mensajes que nunca llegan, por las llamadas que se cortan justo cuando alguien empieza a contar su testimonio», escribió.

Para la destacada reportera, «la mala calidad de las comunicaciones no es solo un problema técnico, es una estrategia», al igual que los operativos alrededor de las casas de los periodistas y los agentes que «vigilan, anotan, intimidan».

La periodista también denunció las herramientas más visibles de la represión: citaciones, interrogatorios, decomisos y procesos judiciales diseñados para «convertir el ejercicio del periodismo en delito». Señaló que el régimen llama a los periodistas independientes «mercenarios», «enemigos» y «desestabilizadores», «como si contar la realidad fuera una forma de violencia».

Ese hostigamiento tiene rostros concretos en 2026. El periodista Ángel Cuza Alfonso, de CubaNet, fue arrestado el pasado miércoles frente a su hija en La Habana. Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, fue detenido en múltiples ocasiones en enero, incluyendo un arresto de más de cuarenta horas sin orden judicial. La propia Sánchez fue detenida en plena calle el 28 de enero por agentes de la Seguridad del Estado para impedirle asistir a una recepción diplomática, y el régimen le impidió salir de su casa el 24 de febrero por considerarla una «fecha de la contrarrevolución».

Las cifras respaldan el cuadro que describe Sánchez. Cuba ocupa el puesto 160 de 180 países en el Índice Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras, siendo el segundo peor de América tras Nicaragua. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa registró 128 agresiones contra la prensa solo en febrero de 2026, un aumento del 172,3% respecto al mismo mes del año anterior.

Sánchez advirtió además que la represión no es el único obstáculo: «Durante décadas, el país vivió bajo un monopolio informativo que moldeó no solo lo que se decía, sino también cómo se escuchaba». Ese legado plantea, a su juicio, el desafío central del futuro: reconstruir la relación entre la prensa independiente y el público, recordando que «el periodismo, en su esencia, incomoda. Investiga. Revela».

Ese monopolio tiene base legal. La Constitución cubana de 2019 establece que todos los medios pertenecen al Estado, y la Ley de Comunicación Social de 2022 criminalizó el periodismo independiente al equipararlo con actividades subversivas. En noviembre de 2025, el régimen hostigó a 18 colaboradores de elTOQUE bajo acusaciones de «terrorismo financiero», en una muestra de cómo las prácticas represivas se han intensificado en los últimos meses.

Sánchez cerró su mensaje con una alerta a sus compañeros de oficio: «A mis colegas, felicidades en este día, pero les advierto que el camino que queda por delante está lleno de peligros, incluso de peligros que provienen de lo que hoy parecen ser apoyos muy cercanos».