Yotuel Romero y Beatriz Luengo se casarán por segunda vez... ¡el año que viene!

Yotuel Romero y Beatriz Luengo Foto © Instagram / Beatriz Luengo

¡Suenan campanas de boda para el 2022! Yotuel Romero y Beatriz Luengo volverán a pasar por el altar... ¡el año que viene!

Así lo desveló la cantante española en una entrevista para el portal digital LOC de El Mundo que concedió con motivo de su último lanzamiento musical, "Chanteito pa' un ex", en el que colabora con Darell.

Después de que el matrimonio se casase por primera vez en 2008 en Las Vegas, la pareja volverá a pasar por el altar el año que viene en "una boda de blanco, con flores, una mezcla entre la religión de Yotuel y la mía", confesó Beatriz, que tan solo unos días atrás respondía a una proposición de matrimonio de su marido en Instagram.

"¿Te quieres casar conmigo de nuevo?", escribió el que intérprete de "Patria y Vida" junto a una foto en la que aparece con su esposa. "Cada día", respondió ella. Y ahora sabemos que fue real... ¡porque se casarán de nuevo en el 2022!

"Sí, es verdad. Nos vamos a casar otra vez", admitió la cantante y compositora al citado medio, que contó cómo fue la historia de su matrimonio en Las Vegas. "Pensamos que era broma. Y no, era en serio. Y cuando llegué a Madrid, unos amigos se lo contaron a mis padres. "¡Qué bueno que se casaron en Las Vegas!" y, pobrecita, mi mamá se puso súper triste", recordó Beatriz, que finalmente tendrá en 2022 esa boda de ensueño en la que estará presente la familia que ha formado con el cubano.

"Ahora que tenemos dos niños hemos pensado que sería bonito. Me parece una buena manera de casarse", aseguró Beatriz, que dijo que prefiere esperar al año año que viene para que se relajen las medidas contra el coronavirus. "No me quiero casar con mascarilla. Así no se puede besar al novio", agregó con sentido del humor.

De momento se desconocen más detalles sobre el enlace, lo que es seguro es que será uno de los días más felices de sus vidas en el que derrocharán amor por todos sus poros, al igual que hacen cada día en todas sus apariciones y en redes sociales, donde este mismo sábado Yotuel le dedicó unas preciosas palabras a Beatriz.

"No puedes imaginarte el orgullo que siento en ser tu esposo, amigo, socio, compañero de viaje, almohada para sujetar tus sueños, equipo y sobre todas las cosas el padre de tus hijos. QUE FAN SOY TUYO CAMPEONA", escribía el cubano. ¿Se puede ser más romántico?

Los 'tortolitos' se conocieron durante el rodaje de la serie 'Un paso adelante' en 2005 y tres años después se casaron en la ciudad estadounidense famosa por sus casinos, Las Vegas. Padres de dos niños D'Angelo (al que llaman cariñosamente Didi) y la pequeña Zoë, nacida hace unos pocos meses, la pareja volverá renovar sus votos matrimoniales el próximo año. ¡Felicidades, parejaza!

