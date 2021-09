Shakira impresiona a sus hijos, pero no a sus fans, con sus habilidades en la cocina

Shakira prepara pancakes para sus hijos Foto © Instagram / Shakira

Viendo las habilidades en la cocina de Shakira resulta casi evidente que no sería la mejor candidata para participar en MasterChef Celebrity...

La cantante colombiana, quien ha reconocido sus limitaciones en estas labores domésticas, compartió con todos sus seguidores un vídeo casero de este domingo con sus hijos Milan y Sasha, cuando les estuvo preparando pancakes, una tarea que describió como una "aventura" y con la que sorprendió de gran manera a sus incondicionales, que han encontrado el talón de Aquiles de la barranquillera...

En el divertido vídeo que publicó en Instagram, vemos a la artista preparar unas tortitas americanas con sus mejores pinches: sus hijos Milan y Sasha (fruto de su amor con el futbolista Gerard Piqué), que no pararon de animar a su madre y hasta la calificaron de la "mejor pancaker del mundo", entre otros cumplidos que se llevó como el de "tremenda cocinera".

De fondo sonaba la canción de "Misión Imposible", lo que demuestra una vez más el gran sentido del humor de Shakira, que vivió algunos momentos de tensión durante la preparación de este desayuno, como cuando empezó a salir mucho humo de la sartén o cuando se dio cuenta de que uno de los pancakes estaba quemado...

Los seguidores de la colombiana no dudaron en dedicarle divertidos comentarios a raíz de este gracioso vídeo y parece que al contrario que sus hijos, sus millones de fans no quedaron igual de impresionados que los dos menores...

"¡Lo importante es que los comensales te apoyan!", "Sigue cantando y escribiendo canciones porque pancakes no", "Lo mejor del video son los hijos, para ellos la comida de mamá siempre será la mejor del mundo", "Por fin descubrimos algo para lo que no es... tan buena", "Sigue cantando mejor jejeje", "Menos mal eres cantante", "¿A alguien más le dieron microinfartos cada vez que veían a Shak voltear las panquecas con esa espátula de metal en la sartén de teflón?, "Para ellos eres la mejor haciendo pancakes" o "Ya sabemos que es lo único que no sabe hacer esta reina", son algunos de los comentarios que se leen en el tablón del post, que supera el millón de 'likes' menos de un día después de publicado.

Apenas unas semanas atrás, la intérprete de "Waka Waka" compartió otro vídeo que se volvió viral. Entonces en vez de cocinar con sus hijos, estuvo bailando con ellos la canción "In Da Getto" de J Balvin y Skrillex.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.