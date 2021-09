Ugás pudo perder pelea contra Pacquiao por asistir a manifestación en Washington: "La Patria lo es todo para mí"

Yordenis Ugás en manifestación en Washington Foto © Instagram del boxeador

El boxeador Yordenis Ugás reveló que estuvo en riesgo de perderse la pelea contra Manny Pacquiao por el título de campeón mundial de peso welter por acudir a la manifestación de cubanos en Washington tres semanas antes del combate.

El púgil cubano acudió a varias protestas en Estados Unidos tras el 11J para apoyar a los cubanos que reclamaban libertad desde la isla y exigir un cambio para Cuba. Eso le hizo perder entrenamientos y tener algunos fallos de concentración cuando entrenaba, pero asegura que "la Patria lo es todo para mí, no me importaba poner en riesgo nada".

Cuando apenas faltaban tres semanas para la gran pelea contra Pacquiao, ex campeón mundial de ocho divisiones, se organizó la manifestación en Washington para exigir a la administración de Joe Biden que escuchara las demandas de los cubanos. Su equipo le advirtió que "la próxima vez que me vieran en una manifestación me sacaban de la pelea".

Faltando exactamente tres semanas para mi pelea, me fui para Washington para apoyar a nuestra gente. Mi equipo me dijo que la próxima vez que me vieran en una manifestación me sacaban de la pelea. Tenía una pelea importante y esos viajes eran ausencia de entrenamientos y fallos en la concentración. Pero la Patria lo es todo para mí. No me importaba poner en riesgo nada. Y como siempre digo. Lo que hago, lo hago de corazón. Los cubanos no me deben nada a mí, al contrario, todo le debemos a la patria. Patria y Vida", escribió Ugás junto a un video de su participación en la protesta.

Ugás recibió a principios de septiembre las llaves de la Ciudad de Miami de manos del alcalde Francis Suárez, quien subrayó que además de abrir simbólicamente las puertas de la ciudad, también son "las llaves de nuestro corazón". En la ceremonia, que se realizó en el City Hall de la ciudad de Miami, el alcalde transmitió el respeto y el cariño de la comunidad hacia el boxeador.

"Es para mí un gran honor que la ciudad con más cubanos fuera de Cuba me esté acogiendo hoy como un hijo digno y un buen hombre de esta comunidad", dijo Ugás.

Tras su victoria el pasado 21 de agosto en la T-Mobile Arena, de Las Vegas, el cubano fue elegido Boxeador del Mes por la Asociación Mundial de Boxeo.