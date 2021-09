Actriz y cantante Jennifer Hudson festeja su cumpleaños escuchando a la cubana Melvis Santa

Melvis Santa y Jennifer Hudson Foto © Facebook Melvis Santa

La actriz y cantante estadounidense Jennifer Hudson festejó su cumpleaños escuchando buena música en el Blue Note, donde esa noche actuaba la artista cubana Melvis Santa junto a la banda de Kenny Garrett.

"¡La noche de anoche en el Blue Note! ¡Una noche para recordar! Fue el cumpleaños de la Magistral Jennifer Hudson. Jenni escogió pasarlo disfrutando en vivo de la música del Maestro Kenny Garrett y su grupo, con el cual tengo el privilegio de colaborar", contó Melvis en su perfil de Facebook a sus seguidores.

La cubana se mostró feliz y agradecida del privilegio de tener a una espectadora tan selecta. Contó que el final del show tuvo tiempo de intercambiar con la estadounidense sobre música cubana e instrumentos musicales.

"Después del show Jennifer me comentó lo mucho que disfrutó la música y que tenía mucha curiosidad por los ritmos y los instrumentos que yo tocaba mientras cantaba (claves, shekeré, batá) y la naturalidad con que se mezclaba todo. Qué gran honor poder sensibilizar el alma de alguien tan especial. ¡Ashé mis ancestros! ¡Güiro na’ má!", dijo Melvis.

Hudson subió al escenario y festejó con los músicos. Melvis dejó una constancia del espectáculo en sus redes sociales con una simpática nota sobre el show: "¡Anoche fue salvaje! Kenny Garrett x Jennifer Hudson x Cory Henry".

Melvis Santa Estévez fue fundadora del cuarteto Sexto Sentido, agrupación con la que grabó tres discos. The Way Out (2011), fue nominado al premio Cubadisco en La Habana.

La músico abandonó la agrupación en 2012 para desarrollar su carrera como cantante soul en solitario. También ha trabajado como actriz en un cortometraje con una directora italiana y protagonizó junto al actor alemán Daniel Bruhl uno de los segmentos que conforman el largometraje 7 Días en La Habana.

En su trabajo como músico ha destacado también su participación con Interactivo donde experimentó en varios géneros musicales.

Sobre Jennifer Hudson se conoció en agosto que interpretó en el cine a la fallecida Aretha Franklin, la Reina del Soul, en Respect, una película sobre su historia.

El filme se centra en los desafíos de la vida de la artista desde la infancia, narrando episodios de violencia doméstica, su adicción al alcohol, y otros conflictos, hasta alcanzar la fama internacional.

Hudson ha dicho a sus seguidores en Instagram que está muy emocionada y los invitó a comprar tickets para el cine ya.