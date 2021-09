Karol G se tiñe las cejas de azul: ¡Así luce tras su cambio de look!

Karol G Foto © Instagram de la artista

Karol G es una de las artistas más atrevidas del panorama musical actual. La cantante colombiana no solo arriesga a la hora de crear música (un ejemplo de ello es su "Don't be shy" que cantó completamente en inglés), sino que también se atreve con las prendas más imposibles y con los cambios de look más radicales.

Hace poco más de un año cambió el color de su pelo por uno azul muy llamativo, lo que se ha convertido en una de sus señas de identidad más características. Pero ahora, la Bichota dio un paso más allá al ¡teñirse las cejas del mismo color que su pelo!

La artista de 30 años compartió unas imágenes del proceso en las historias de Instagram donde podemos ver que lleva una especie de crema blanca sobre sus cejas, pero en la siguiente historia descubrimos que no era una crema cualquiera sino un tinte para cejas.

El resultado de este cambio de look no está dejando indiferente a nadie y está dando mucho qué hablar en el mundo de las redes sociales.

Con este cambio de look, la intérprete de "El Makinon" recupera una de las tendencias que estuvieron de moda en el año 2018 entre algunas de las celebrities más atrevidas. De hecho, una de las que llevó durante ese año las cejas de diferentes colores llamativos fue precisamente una cantante con la que se ha comparado a Karol G en varias ocasiones. ¿Sabes de quién hablamos? Exacto, ¡Rosalía!

La cantante española se tiñó sus cejas de varios colores a lo largo del 2018: rojo, rosa, azul o verde. Un cambio de look con el que solo se atreven las artista con más personalidad...

Aquí te dejamos algunas fotografías de la intérprete de "Con Altura" con las cejas teñidas:

