Mariela Castro llama mequetrefes a artistas que se oponen al Gobierno de Cuba

Mariela Castro, hija del exgobernante cubano Raúl Castro, calificó el martes de “mequetrefes” a los artistas que se oponían al Gobierno de la isla, durante una videoconferencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

“De manera muy burda están utilizando las artes, están utilizando artistas mequetrefes que cogen y los convierten en políticos y da pena, da vergüenza ajena”, dijo la también directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

Castro comparó el caso de los artistas cubanos con el del líder opositor Juan Guaidó en Venezuela, quien, a su juicio, es otro “mequetrefe” convertido en político. “Siempre lo hacen, como hicieron en Europa del Este, Checoslovaquia, en Yugoslavia (…)”, dijo.

No obstante, Castro aseguró que en Cuba sería distinto, porque hay “otra historia y otras características”. “Incluso, el vínculo cultural del pueblo cubano con EE.UU. es muy fuerte, no con esas subculturas que tratan de poner a través de las empresas de consumo cultural hegemónicas y banales”, indicó.

La hija de Raúl Castro dio estas opiniones durante la presentación de libro “Néstor Kohan, hegemonía cultural en tiempos de contrainsurgencia "soft"”, ocasión que aprovechó además para defender la represión a los manifestantes de las protestas masivas del 11J, alegando que fue una respuesta a actos de vandalismo y agresiones sufridas por los propios agentes del orden.

“Cuando empezamos a ver las imágenes (de las protestas), hubo momentos de una violencia policial -la cubana-, que no es comparable con ninguna otra porque te da hasta pena, te dan ganas de ayudar al policía. Pero es que fueron actos vandálicos muy violentos y tenían instrucciones de agredir a la policía”, señaló.

Asimismo, respaldó la orden del gobernante Miguel Díaz-Canel de reprimir a las personas en las calles. “En esos momentos más agudos, el pueblo, que es muy disciplinado, espera la señal, y tan pronto se dio por parte de nuestro presidente de la república, en la televisión, salimos”, dijo Castro.

Aunque no mencionó ningún artista o caso en particular, sus críticas parecen dirigidas al éxito de “Patria y Vida”, un tema que ha incomodado sobremanera a las instancias gubernamentales y que no solo ha servido como una suerte de estandarte de la inconformidad de los cubanos, sino que ha inspirado varias otras canciones en contra del Gobierno.

Artistas que antes no habían introducido la política en sus creaciones, como el Micha y, más recientemente, Yomil, han sacado temas para reflejar el descontento generalizado en la Isla. Willy Chirino, uno de los músicos más reconocidos del exilio cubano, versionó su propia canción Que se vayan ya, junto a la Srta Dayana, Lenier Mesa, El Micha, El Chacal y Osmani García.

Por otro lado, no fueron pocos los artistas que se pronunciaron en contra de la represión del 11J, incluso desde la isla, en defensa del pueblo. Una de las voces que se expresó en tal sentido fue la del fallecido Adalberto Álvarez, conocido como "El Caballero del Son".

Varios cientos de personas fueron detenidas o conducidas a paradero desconocido a consecuencia de las protestas antigubernamentales iniciadas el 11 de julio, según un listado elaborado por organizaciones independientes. No existe un recuento oficial sobre los sucesos, pero las propias autoridades han reconocido que varios de los detenidos fueron condenados en procesos sumarios.