VIRAL: El despelote de Camila Cabello antes de subirse al escenario de los MTV VMAs 2021

Camila Cabello bailando con su equipo antes de cantar en los MTV VMAs 2021 Foto © Instagram / Camila Cabello

La cantante cubana Camila Cabello fue una de las grandes protagonistas de los Premios MTV Video Music Awards 2021, celebrados el pasado domingo en Nueva York. Una entrega de premios en la que la artista nacida en Cojímar se subió al escenario y lo dio todo cantando y bailando su "Don't go yet", una espectacular actuación que fue aplaudida por todos.

Pero apenas unos minutos antes de dejar boquiabierto al público con su actuación, la artista de 24 años disfrutó a lo grande de otra de las presentaciones de sus compañeros ¡con twerking incluido!

No ha sido hasta tres días después que la intérprete de "Havana" no nos ha hecho cómplices de el divertido momento que vivió cuando los ojos estaban puestos sobre el escenario y no sobre ella. Bailando, haciendo twerking y dándolo todo como si estuviera en una discoteca y no a punto de salir a cantar al escenario del Barclays Center de Nueva York ante millones de personas que siguieron la gala desde sus casas.

Al compartir este vídeo, que es indudablemente el viral del día, la artista bromeó y describió esta escena como "un momento tranquilo de reflexión con su equipo", algo que dista de la realidad...

"Solo un momento tranquilo de reflexión con mi familia escénica antes de subir al escenario", escribió Camila Cabello y claro, sus seguidores han enloquecido al verla gozarse así la gala musical.

"La reina de mover su trasero antes de actuar", "Camila siendo Camila", "Adoro su energía" o "Así se mueven las latinas", son algunos de los primeros comentarios que se leen junto al vídeo, que supera un millón de reproducciones una hora después de compartirlo.

Además de arrasar en la ceremonia musical, al día siguiente la Cenicienta latina volvió a despuntar, pero esta vez en el mundo de la moda en la Gala MET 2021, donde debutó este lunes vestida con un conjunto de dos piezas morado inspirado en Cher.

Desde luego un gran momento el que está viviendo la cantante cubana, que siempre contagia a sus fieles incondicionales con su buena energía y sentido del humor.

