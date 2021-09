Cuelgan carteles de asesino a estatuas de Fidel y el Che en México como bienvenida a Díaz-Canel

América Rangel Lorenzana, diputada de la Ciudad de México. Foto © Twitter/América Rangel Lorenzana

Las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara amanecieron este jueves en la Ciudad de México con carteles ensangrentados y las frases de asesinos como bienvenida al gobernante cubano Miguel Díaz Canel al país azteca, invitado por el mandatario Andrés Manuel López Obrador a las fiestas patrias por el 211 aniversario de la independencia mexicana.

“Así, con sangre y el letrero de ASESINOS, es como se debería representar a estos dos artífices de la dictadura cubana que tiene a su pueblo en la miseria y sin libertad. Y así también recibimos en México al dictador @DiazCanelB”, expuso este jueves en su cuenta de Twitter América Rangel Lorenzana, diputada local al Congreso de la Ciudad de México.

La también miembro del Partido Acción Nacional (PAN) comparte las fotos que se tomó sentada entre las dos estatuas cubiertas de sangre y con sendos carteles rotulados con las frases de ‘Asesinos”.

La diputada panista Rangel Lorenzana en la víspera de la llegada de Díaz-Canel a México igual compartió un mensaje en sus redes en el que le aseguró al presidente cubano que no era bienvenido a su país.

En el video publicado en su cuenta de Twitter también criticó la postura de su presidente Obrador por invitar al líder cubano a los festejos por el Día de la independencia de México este 16 de septiembre.

La diputada comentó en esa ocasión que “desde hace 62 años Cuba vive bajo una dictadura comunista, no hay libertad de expresión, se encarcela a los críticos, no puedes viajar, no puedes protestar, no puedes abrir un negocio, no puedes votar libremente, hay un solo partido político: el partido comunista, y el salario promedio apenas alcanza para comprar en todo el mes medio kilo de carne. Entonces resulta paradójico que se invite a festejar la libertad al presidente de un país donde esa palabra no existe".

Rangel Lorenzana, considerada este año como una de las 100 políticas jóvenes más influyentes de México por la revista Campaigns and Elections, cuestionó, además, la postura de López Obrador ante las protestas del 11J en Cuba y el envío de dos barcos de alimentos para paliar la escasez en la Isla.

Las esculturas de Fidel y el Che están emplazadas en el parque ubicado en la esquina de las calles Ignacio Mariscal y Miguel Ramos Arizpe, detrás del Museo de San Carlos, en la colonia Tabacalera, de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad México.

Estas figuras fueron creadas en el 2017 por el escultor Óscar Ponzanelli y son parte de un complejo escultórico que lleva por nombre Monumento Encuentro, aunque coloquialmente le dicen La Banca del Che y Fidel.

Fue erigida para recordar el primer encuentro entre el cubano y el argentino en México, aunque desde su emplazamiento ha creado polémica entre vecinos, autoridades, políticos y medios de prensas, que han pedido que la retiren por no ser “héroes” dignos de ser homenajeados en la capital mexicana.

Usuarios en la red han comentado que es “una vergüenza que en CDMX haya estos monumentos a estos genocidas comunistas. La hipócrita de @Claudiashein, quita la estatua de Cristóbal Colón, pero no quita la de estos genocidas contemporáneos, y así, convirtiéndose en cómplice del silenciado genocidio al pueblo cubano”.

“Una gran falta de respeto a la humanidad que aun sigan esas estatuas en pie en la #CDMX … @GobiernoMX”. “Hay que retirar esas esculturas infames a la voz de ya! En México no queremos asesinos ni esclavizadores”, dijeron otros.