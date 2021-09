Alexander Delgado pierde una maleta y ofrece recompensa para recuperarla

Alexander Delgado, líder de la agrupación cubana Gente de Zona, perdió una maleta cuando salía de su casa en Miami y está ofreciendo una recompensa a quien le ayude a recuperarla.

El cantante compartió un video en su cuenta en Instagram en el que se ve cómo la valija se cayó del maletero de su auto, justo frente a la puerta de su casa.

A los pocos minutos se acercó un carro blanco que se detuvo en la carretera, el conductor se bajó, recogió la maleta y la puso en el asiento trasero, antes de marcharse.

"Mi gente, el día de ayer me encontraba saliendo de prisa al aeropuerto y no me percaté de que el maletero del carro quedó abierto. Se extravió la maleta y como puede observarse en el video esta persona la recogió. La maleta no contiene gran valor material, sino efectos personales de valor sentimental", relató el reguetonero.

Alexander anunció que le ofrece una recompensa a la persona que se llevó la maleta o a alguien que la conozca, para que la devuelva.

"Favor comunicarse con nosotros a través de este número (305) 699-7615. Gracias, mi gente", concluyó.

El artista está viviendo una etapa feliz en su vida. Recientemente su madre, nombrada Marilú, cumplió años y él le preparó una gran fiesta para celebrarlo como la ocasión lo merecía.

El Monarca compartió varias imágenes en sus redes sociales que muestran lo bien que lo pasó la familia en la celebración, a la que no faltaron los hijos del artista: Kuki y Alexander Jr.

"¡Feliz Cumpleaños Marilú! ¡Feliz Cumpleaños a la mujer que me ha dado todo su amor! ¡Te Amamos Marilú!", expresó el intérprete de 'La Gozadera'.

Esperamos que la persona que se llevó su maleta reaccione y se la devuelva y Alexander pueda recuperar sus bienes.

