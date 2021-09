El Chacal habla sin tapujos sobre su adicción a las drogas por seis años

El Chacal Foto © Instagram del artista

El reguetonero cubano Ramón Lavado Martínez, mejor conocido por su nombre artístico El Chacal, hablo sin tapujos en entrevista con Los Pichy Boys sobre los seis años que sufrió adicción a las drogas y cómo logró salir.

El artista confesó que a los 20 años comenzó su adicción al crack hasta casi los 27, y que durante esos años estuvo perdido, incluso afectó seriamente su dentadura, escupía negro y el proceso de desintoxicación fue muy duro.

"Nadie va a entender, a no ser que esté ahí, lo perdido que uno se siente en el mundo de las drogas, es complicado porque uno no tiene manera de decir que está mal, al contrario, uno cree que se siente bien y quiere más y más, y así se van los días, los meses y los años, y el dinero no alcanza, trabajas solo para eso", compartió el reguetonero.

Chacal reveló que durante su adicción perdió una muela producto del consumo de crack y que nunca ha querido ponérsela porque cada vez que siente ese hueco, recuerda el verdadero hueco en el que estuvo durante esos años y es una forma simbólica y práctica de tener presente la destrucción que generan las drogas.

Estando aún en Cuba –donde varias veces estuvo en el hospital por la adicción– tomó finalmente la decisión de salir de la adicción y se enfrentó al duro proceso de desintoxicación con mucha fuerza de voluntad.

"Gracias a dios el año que viene cumplo 10 años limpio, me tomo hasta el agua de los floreros pero drogas nunca más", dijo.

"En julio del año 2012 Chacal decide dejar las drogas. Tuve una situación muy fuerte, estuve ingresado y entendí en ese momento que si no dejaba las drogas, no iba a dar un paso importante en mi carrera. Creo que por respeto a mí y respeto a mi familia dije 'ya'. Fui de un extremo al otro", contó el cantante durante una entrevista el año pasado con el actor y humorista Alexis Valdés.

"No me da pena decirlo. Yo consumía crack. Terminaba de tocar en Italia y cogía un avión hasta Copenhague, Dinamarca. Ahí me rentaba una semana y formaba lo mío", añadió El Chacal, que exhortó a todas las personas que están batallando con la adicción a las drogas a pedir ayuda y armarse de valor porque "sí se puede salir".

