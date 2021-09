Comentarista deportivo Renier González responde a críticas por pobre emisión del fútbol: “Tele Rebelde no es para ti”

“Pues si no quieres ver ningún cubano, estás viendo el Canal equivocado y ya no tenemos más nada que decir. Tele Rebelde no es para ti. Que tengas buenas tardes”, contestó el comentarista deportivo Renier González a un usuario de redes sociales.