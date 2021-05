Televisión Cubana no tiene dinero para transmitir la Eurocopa y la Copa América de fútbol

Adolescentes cubanos jugando fútbol en la Plaza de la Catedral, en La Habana. Foto © CiberCuba

La Televisión Cubana comunicó el viernes que no contaba con dinero suficiente para asumir la trasmisión de la Eurocopa y la Copa América de fútbol, provocando numerosas críticas de los seguidores de ese deporte en la isla.

“Debido a la tensa situación financiera que hoy vive el país, afectada aún más por la pandemia de COVID-19, no contamos con los fondos necesarios para adquirir los derechos de trasmisión de ambos eventos”, dijo en un comunicado el canal televisivo Tele Rebelde, que trasmite las competiciones deportivas en el país.

“Por la importancia que ambos eventos representan en nuestra afición, les ofrecemos explicación. Una vez más, disculpas por las molestias ocasionadas a nuestros seguidores”, agregó el comunicado.

“No se disculpen por no tener dinero. Discúlpense por no tener vergüenza”, expresó un usuario. “El tema es que la canción de la Copa América es de Gente de Zona (GDZ) y hay algo en la Eurocopa relacionado con Yotuel, no?”, cuestionó otro, en referencia a la canción oficial del evento que se desarrollará en Colombia y Argentina, entre el 11 de junio y el 10 de julio.

Tanto el dúo Gente de Zona como Yotuel, recibieron varios ataques desde la prensa oficialista cubana después de participar en el tema Patria y Vida, cuya letra aboga por cambios políticos en la isla. Una versión del popular tema de GDZ, La Gozadera, será la canción oficial de la competición futbolística del continente americano.

“No hay palabras para la falta de respeto de ustedes, más de 20 años transmitiendo eventos de este tipo, ahora, cuando más hace falta por la situación, ponen miles de eslóganes que si quédate en casa, pero ustedes con su programación no motivan y ponen a uno a inventar a gastar dinero en ver fútbol, a hacer ilegalidades. ¿Hasta cuándo el abuso con el cubano? Claro que los jóvenes no nos podemos representar con este país, si todo es problema y no hay nada bueno”, lamentó un tercer internauta.

“Con unas disculpas no resolvemos el problema. Si el único canal de deportes de un país no puede transmitir eventos como estos. Pues están trabajando muy mal. Lo mejor sería que humildemente renuncien todos los que tienen que ver con ese mal trabajo y den paso a los que nos eviten estas molestias”, replicó otro.

El torneo de la Eurocopa debió celebrarse en 2020, pero debido a la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, fue pospuesto para el verano de este año. El fútbol internacional ha ganado muchos seguidores en Cuba, un país de mayor tradición beisbolera en el cual, sin embargo, es más común hoy día encontrar niños y jóvenes pateando un balón en cualquier barrio del país, tanto en calles como en áreas verdes.

Pero tales prácticas se han visto afectadas por las restricciones gubernamentales ante la propagación del coronavirus. Mientras las autoridades multan e insisten en que las personas se mantengan en sus hogares, la televisión se ha convertido en un recurso fundamental para enfrentar la situación. De ahí que la noticia de Tele Rebelde haya caído, aún más, como un balde de agua fría para los aficionados cubanos.

El mismo canal ha estado incentivando el seguimiento al balompié durante los últimos años, al trasmitir en directo partidos de la Liga BBVA de España, entre otros certámenes.