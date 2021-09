EE.UU. pide liberación del preso político cubano Yasser Rodríguez: El gobierno silencia a sus ciudadanos en la cárcel

Yasser Rodríguez González Foto © Facebook / Yasser Rodríguez González

El activista cubano, Yasser Fernando Rodríguez González, fue incluido en la lista de presos políticos a los que el gobierno del presidente Joe Biden quiere dar visibilidad a través de la campaña ¿Presos Por Qué?, con la que denuncia las violaciones de derechos humanos de activistas y opositores pacíficos en Cuba.

“Yasser Rodríguez González, encarcelado y aislado por hacer carteles. En lugar de permitir la disidencia pacífica, el gobierno cubano silencia a sus ciudadanos en la cárcel”, denunció este domingo vía Twitter la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

Rodríguez González, a quien el ministerio fiscal del régimen cubano solicitó en julio siete años de cárcel para por “incitar a la rebelión” a través de vídeos colgados en su perfil de Facebook, ingresó en prisión el 25 de noviembre de 2020.

“La gente no se da cuenta de que tenemos que unirnos todos y (cuando eso ocurra) ya, se tiene que acabar. O vencemos o morimos. Vamos a unirnos y vamos para arriba de esta gente para que ustedes vean cómo los Castro van a tener que irse a nado de este país”, dijo el activista en una de sus conexiones directas.

Hechos desde su casa en la calle Campanario, entre Rastro y Carmen, en el barrio de Los Sitios, de Centro Habana, los videos de Rodríguez hacían un llamado a la unidad de todos los cubanos, y a una acción radical para acabar con la dictadura cubana.

“Yo estoy puesto y no me voy a quitar y si tuviera una bomba, yo la ponía. Yo soy solo en este mundo”, dijo el activista en una directa el 17 de noviembre de 2020, el mismo día que se cumplían 9 años de la muerte de su madre. Ocho días después, Rodríguez González era detenido por la policía política cubana.

El día de su detención, justo cuando se cumplía el cuarto aniversario de la muerte del dictador Fidel Castro, el opositor puso carteles contrarios al régimen en la parte delantera de su casa. Ese mismo día, lo llevaron a la prisión habanera Combinado del Este, donde se le acusó de “otros actos contra la seguridad del Estado”.

Harto de las detenciones arbitrarias y de las amenazas del jefe de Sector de la PNR de su zona, el activista advirtió de que si la Seguridad del Estado le daba alguna paliza, iba a ser la última que daban a un opositor porque él estaba dispuesto a meterse corriendo en la Plaza de La Revolución, cargado de botellas de gasolina, arriesgándose a que lo mataran a tiros.

“Yo no tengo miedo. Yo me muero una sola vez en la vida. Yo nací para morir. Yo no tengo madre, no tengo padre, mis hijas están lejos; tengo un nieto que no conozco... A lo mejor yo no lo puedo ver (la democracia en Cuba), pero tal vez mi nieto pueda gozar el triunfo de nosotros”, confesó.

La campaña ¿Presos Por qué? fue lanzada en Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, el 16 de octubre de 2018, durante el mandato del republicano Donald Trump, con el propósito de llamar la atención acerca de casos específicos de prisioneros políticos cubanos.

En su tuit de este domingo, la Embajada de EE.UU. en La Habana resaltó que “Yasser Rodríguez González está siendo castigado en régimen de aislamiento tras hablar en contra la dictadura de Fidel Castro el 13 de agosto, fecha del nacimiento de éste”.

“González está en prisión desde el 25 de noviembre de 2020, a la espera de ser juzgado por escribir consignas contra el régimen en la fachada de su casa y por pronunciarse contra la dictadura en su perfil de Facebook. ¡La libertad de expresión no es un delito, y el Gobierno cubano debería escuchar las demandas de los cubanos!”, añadió la legación diplomática en su tuit.

Los opositores cubanos Félix Navarro y Esteban Rodríguez, el activista Luis Robles y los artistas Hamlet Lavastida y Luis Manuel Otero Alcántara, considerados prisioneros de conciencia por distintas organizaciones, son algunos de los casos recientemente visibilizados por esta campaña, que se retomó con fuerza a raíz de la ola represiva desatada por el régimen cubano tras las protestas del 11J.