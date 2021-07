Piden 7 años de cárcel a cubano Yasser Rodríguez por "incitar a la rebelión" en Facebook

Yasser Rodríguez, acusado de incitar a la rebelión en Cuba por un post de Facebook de Foto © Yasser Rodríguez / Facebook.

La Fiscalía pide siete años de cárcel al activista cubano Yasser Fernando Rodríguez González por "incitar a la rebelión" a través de vídeos colgados en su perfil de Facebook.

La petición del ministerio fiscal se basa en directas que Rodríguez hizo desde esta red social y que le costaron su ingreso en prisión el 25 de noviembre de 2020, según informa Cubanet.

En esos 'live' hechos desde su casa, en la calle Campanario, entre Rastro y Carmen, en el barrio de Los Sitios, de Centro Habana, Rodríguez hacía un llamado a la unidad de todos los cubanos.

"La gente no se da cuenta de que tenemos que unirnos todos y (cuando eso ocurra) ya, se tiene que acabar. O vencemos o morimos. Vamos a unirnos y vamos para arriba de esta gente para que ustedes vean cómo los Castro van a tener que irse a nado de este país", recalcó.

El activista habló, además, de "cortar las cabezas" a todos los comunistas, de la misma manera que ellos habían hecho con los opositores al Partido Comunista.

Asimismo advirtió de que si la Seguridad del Estado le daba alguna paliza, iba a ser la última que daban a un opositor porque él estaba dispuesto a meterse corriendo en la Plaza de La Revolución, cargado de botellas de gasolina, arriesgándose a que lo mataran a tiros.

"Yo estoy puesto y no me voy a quitar y si tuviera una bomba, yo la ponía. Yo soy solo en este mundo", comentó en una directa el 17 de noviembre de 2020, el mismo día que se cumplían 9 años de la muerte de su madre.

Rodríguez hizo esas declaraciones poco después de que el jefe de Sector de la PNR de su zona lo molestara con un interrogatorio sin autorización judicial.

En esa misma directa lamentó que en Cuba no hubiera armamentos porque de tenerlos a su alcance, dijo que le daba igual ponerlos "donde quiera".

Según explicó, estaba harto de las detenciones arbitrarias, el secuestro de activistas y la constante amenaza que caía sobre él por parte de un agente de la Seguridad del Estado que le dijo de que "le quedaba poco en la calle".

"Yo no tengo miedo. Yo me muero una sola vez en la vida. Yo nací para morir. Yo no tengo madre, no tengo padre, mis hijas están lejos; tengo un nieto que no conozco... A lo mejor yo no lo puedo ver (la democracia en Cuba), pero tal vez mi nieto pueda gozar el triunfo de nosotros", confesó.

En estos momentos, Yasser Rodríguez está preso en la cárcel del Combinado del Este, en el municipio habanero de Guanabacoa, donde también permanecen recluidos Denis Solís y Luis Robles.

Solís cumple la semana que viene sus ocho meses de condena y tras ser víctima de provocaciones, su compañía ha sido sometida a 14 días cuarentena por contagio de coronavirus. Su familia entiende que es una maniobra para retrasar su salida de la cárcel.

Por su parte, Luis Robles permanece en prisión preventiva, acusado de un delito contra la seguridad del estado por salir a protestar con un cartel pidiendo el fin de la represión en Cuba y la libertad de Denis Solís.

En un mensaje enviado a CiberCuba, Robles responsabilizó a la Seguridad del Estado de cualquier cosa que le ocurra en prisión.

Por vídeos como los de Yasser Rodríguez también permanece en prisión Yoandi Montiel, conocido como El Gato de Cuba.

El youtuber cubano está acusado de desacato por llamar "Miguelito" a una rana que tiene por mascota.