Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba proyecto de ley para ayudar a las víctimas del "Síndrome de La Habana"

Resultados de la votación en directo Foto © Twitter/Abigail Spanberger

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó unánimemente este martes la aprobación de nuevos fondos para tratar a víctimas del llamado "Síndrome de La Habana", un conjunto de síntomas atribuidos a una presunta arma de energía dirigida.

La Ley de Ayuda a las Víctimas Estadounidenses Afligidas por Ataques Neurológicos (HAVANA, por sus siglas en inglés) fue aprobada por la Cámara con 427 votos a favor y ninguno en contra.

El proyecto de ley ahora debe ser aprobado por el presidente norteamericano Joe Biden, ya que el Senado también lo aprobó sin oposición en junio.

El proyecto, una creación bipartidista de los senadores Jeanne Shaheen (D-New Hampshire), Susan Collins (R-Maine), Mark R. Warner (D-Virginia) y Marco Rubio (R-Florida), autoriza fondos adicionales para que la CIA compense a funcionarios afectados por el Síndrome y le otorga a la agencia un mayor margen de maniobra para gastar el dinero, al tiempo que le exige que presente informes periódicos al Congreso.

El "Síndrome de La Habana" recibe su nombre de los síntomas que sufrieron varios diplomáticos y espías estadounidenses estacionados en Cuba desde 2016, quienes se quejaron de un ruido persistente y reportaron migrañas, náuseas, lapsos de memoria y mareos. Investigaciones posteriores han constatado un daño cerebral permanente en muchas de las víctimas.

Desde entonces, más de 200 empleados del gobierno y sus familias han afirmado haber sufrido los síntomas, incluido un agente de la CIA que viajó recientemente a la India con el director de la agencia de inteligencia, William Burns.

El síndrome se ha reportado en otros lugares además de La Habana, desde Rusia, China, Alemania y Australia hasta Washington, DC. El gobierno de los Estados Unidos ha calificado oficialmente los sucesos como "incidentes de salud anómalos", y una investigación sobre su naturaleza y origen está en curso curso.

Científicos, fuentes de inteligencia y periodistas han especulado que podría ser causado por algún tipo de arma ultrasecreta de alta tecnología que emite microondas de energía dirigida.

Cuba ha negado cualquier implicación en los presuntos ataques.

En medio de críticas por la mala gestión y atención médicas de las víctimas, el presidente Biden pidió en agosto a las agencias de inteligencia que elaboren un informe conclusivo para determinar las causas del Síndrome.

La actual administración demócrata ha triplicado el volumen del equipo médico involucrado en la investigación y recientemente nombró a un oficial veterano de la CIA que dirigió la búsqueda de Osama bin Laden para encabezar el grupo de trabajo a cargo de la investigación.

La semana pasada, un panel de científicos cubanos aseguró que "no había evidencia científica de ataques" y que se trataba de "un relato de los medios". Días antes, el ex embajador cubano en EE.UU., José Ramón Cabañas, había achacado los síntomas reportados a "una alta tensión psíquica y emocional".

La campaña mediática del gobierno cubano llega luego que importantes medios, como la BBC, The New Yorker y el diario The New York Times hicieran un balance de las últimas evidencias sobre los controvertidos síntomas. La mayoría de los análisis coinciden en que podría tratarse de un ataque dirigido con microondas y apuntan a Rusia como posible autora.