Madre del preso político cubano Moncho Pérez, en huelga de hambre, exige fe de vida de su hijo

Moncho Pérez y su madre Ana María Conde Foto © Captura video/Cubanet

La madre del preso político cubano Ramón (Moncho) Pérez Conde exige fe de vida de su hijo detenido desde junio pasado y quien se encuentra en huelga de hambre a modo de protesta.

Ana María Conde Alemán aseguró al portal Cubanet que “hasta el momento no he tenido noticias de él: nada más que está en huelga de hambre e ingresado en el [Hospital] Nacional. No me lo dejan ver”.

Moncho Pérez se encuentra recluido en la prisión habanera de Valle Grande y le aseguró a la familia que no claudicaría, “que él tenía sus ideas y que por ellas moría”.

Ana María Conde expuso que su hijo podría estar hospitalizado en el Hospital General Docente Enrique Cabrera Cossío, conocido como El Nacional, para pasarle sueros, aunque no lo puede asegurar porque no le han permitido verlo, por lo que exige a las autoridades que le permitan verlo, “ese es mi derecho como madre y no me lo pueden negar”, puntualizó.

Moncho Pérez es activista de la Embajada Cívica Cubana y encarcelado el 23 de junio último, bajo los cargos de “desacato”.

Su madre refiere que esa detención se debió a que le dijo “asesino” a Raúl Castro en una de sus directas en su perfil de Facebook.

En abril de este año, Moncho Pérez denunció en sus redes sociales la situación de su anciana madre, quien tenía un enorme tumor en su cuello y no había recibido atención médica, porque según le dicen los hospitales están dedicados exclusivamente al coronavirus.

"La he llevado a todos los hospitales habidos y por haber. Me están diciendo que todos los hospitales están cerrados con COVID. Pero resulta ser que mi mamá tiene un tumor canceroso en el cuello. (...) Ese tumor le está creciendo todos los días, no me la quieren operar", denunció en esa ocasión.

Pocos días después de esa denuncia, el 6 de mayo, luego de que Ana María Conde Alemán fuera finalmente intervenida quirúrgicamente, Moncho Pérez fue detenido por agentes de la Seguridad del Estado, algo que denunció su propia madre también a través de las redes sociales.

Luego el 18 de mayo agentes de la policía y de la Brigada Especial del MININT se personaron en su vivienda para llevárselo.

"Me vinieron a buscar", fue todo lo que escribió junto a la publicación del vídeo.

Desde entonces no hubo más actualizaciones de su estado en las redes sociales.