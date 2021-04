Cubano denuncia que están dejando morir a su madre: tiene un tumor y no la quieren operar

Un cubano estalló en las redes sociales por la situación de su anciana madre, quien tiene un enorme tumor en su cuello y no ha recibido atención médica, porque según le dicen los hospitales están dedicados exclusivamente al coronavirus.

"Esta es mi mamá, se llama Ana María Gondo Alemán", dijo en su muro de Facebook Moncho Pérez.

"La he llevado a todos los hospitales habidos y por haber. Me están diciendo que todos los hospitales están cerrados con COVID. Pero resulta ser que mi mamá tiene un tumor canceroso en el cuello. (...) Ese tumor le está creciendo todos los días, no me la quieren operar", denunció.

Pérez anunció que si algo malo le sucede a su madre, demandará a las autoridades cubanas.

"No me la quieren operar porque dicen que está cerrado por coronavirus. Pero yo estoy seguro que si fuera un familiar de ellos, hace rato la hubiesen operado", afirmó.

"Me están dando excusas, escusas, excusas (...). Tengo todos los análisis de ella y la placa, eso es un tumor canceroso y no me la quieren operar", cuestionó.

El angustiado hombre mostró el cuello de su madre, donde resalta una gran protuberancia de color rosado con forma similar a una rosca.

"Dicen que esto es una potencia médica y todo es una mentira, porque en el 'metinciero' ese lo que dicen es mentiras nada más", recalcó.

"La están dejando morir, porque eso no se sabe lo que tiene ahí, porque ellos ni lo han estudiado. Porque si eso lo pican y lo llevan a un laboratorio, eso es un tumor canceroso. La doctora de frente a mi casa me lo dijo, que eso es un tumor...", detalló.

Por último, Pérez precisó que él ha tenido problemas con el gobierno por las injusticias que se comenten en el país.

"Lo principal es la salud, que dicen que es gratis y mírenla aquí, me la han abandonado y se me va a morir, y esto lo voy a llevar a donde lo tenga que llevar", subrayó.

El post ha recibido muchos comentarios de personas que le brindan su solidaridad y lo animan a seguir luchando, a la vez que muestran su indignación.

"Guapea, mi hermano, es tu madre", le dijo una anciana.

"Mi hermano, eso es un tumor, pero tú eres más fuerte que el tumor. No te quieren atender, porque según ellos tú eres opositor, por eso acaballan a la gente que como tú. Abajo la tiranía. Ya a ellos les queda poco", expresó un residente en Estados Unidos.

"No tiene nombre ni apellido la situación", apuntó una manzanillera desde Miami.

Un padre de familia lo conminó a seguir luchando. "Es la salud de tu mamá la que está en juego", subrayó.

Otro cubano en Florida le sugirió que pidiera una visa humanitaria corriendo. "No pierdas tiempo que te la matan en el salón", le advirtió.

"Da vergüenza, pero demandar al gobierno es por gusto, no existe. Lo que sí existe es palanca o amistad. Ojalá aparezca pronto alguien que desee y pueda ayudar, allá o aquí. No te rindas", lo alentó una artemiseña.

Casos como este abundan en Cuba, y muestran el deterioro del sistema de salud en la Isla.

Este jueves se conoció el de un hombre que reside en condiciones de extrema pobreza en un pueblo de Banes, Holguín, y a quien los médicos le han mandado remedios caseros para curarse las piernas, ante la falta de antibióticos.

"Me lavaron la pierna esa ahí, me vendaron y pa' la casa, porque no hay nada", afirmó.

Hace algo más de dos semanas una madre pasó una verdadera odisea para que ingresaran a su pequeña hija, enferma de COVID-19.

Ambas, junto a casi 15 niños positivos al virus, tuvieron que recorrer cinco centros de salud de La Habana durante ocho horas para que les aprobaran el ingreso hospitalario, porque supuestamente en ninguno había capacidad.