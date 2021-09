Universitarios cubanoamericanos se manifiestan en un campus de Nueva York con gritos de "Patria y Vida" y "SOSCuba"

Asistentes a la marcha del Hamilton College Foto © Twitter/Sandy Dueñas

Un grupo de universitarios cubanoamericanos se manifestaron este martes en el Hamilton College de Nueva York para denunciar la represión en la isla y exigir la libertad de los presos políticos.

Docenas de alumnos del Hamilton College, una universidad de arte ubicada en el condado Clinton, acudieron a la convocatoria y recorrieron el campus pidiendo “respeto a los derechos humanos” en la isla, con carteles de SOSCuba y coreando la consigna “Patria y vida”, la canción convertida en himno disidente cubano.

Una de las organizadoras de la marcha, la estudiente cubanoamericana Isabella Ojeda, transmitió la protesta en directo por la red social Facebook.

Las organizadoras esperan que la iniciativa sea replicada en otros centros universitarios y se convierta en un movimiento viral que lleve el #SOSCuba a varios centros de estudios.

También invitaron a usar las etiquetas #RETOCUBA y #SOSCUBACHALLENGE, para ampliar el mensaje.

“Creemos que nuestra misión es hablar por aquellos que no pueden hablar, iniciar conversaciones sobre Cuba dentro de nuestra generación, en las universidades, colegios y las escuelas de todo tipo y ayudar a nuestros amigos a entender el sufrimiento, la opresión, el dolor por el que nuestro pueblo está pasando”, declaró Ojeda, residente en Miami, al diario ADNCuba.

“Nuestras voces son poderosas. Necesitamos usarlas para aprender unos de otros y unirnos en solidaridad con el pueblo cubano, marchar por la vida de los encarcelados, asesinados y poner fin a la violencia”, añadió la activista.

Otra de las organizadoras de la marcha, la cubana Yénesis Álvarez, aseguró en vivo que "estamos aquí protestando, en una marcha pacífica, para alzar la voz contra lo que hicieron con el Movimiento San Isidro en Cuba, que están presos ahora mismo… Hay cientos de presos políticos en Cuba y eso no se puede olvidar”

Álvarez, hija y nieta de exiliados cubanos, se define como “orgullosamente cubanoamericana”. “Mi padre vino nadando 8 horas desde Guantánamo. Mi madre estuvo en el puerto del Mariel durante 13 horas. A mí no se me olvidan las raíces", declaró, antes de asegurar que “como cubanoamericana siempre levantaré la voz por la libertad, la paz y la democracia en Cuba. No nos vamos a callar. ¡Abajo la dictadura!”

La marcha del Hamilton College también denunció la prohibición de expresarse libremente en redes sociales, a través de instrumentos jurídicos aprobados por el régimen cubano, como el controvertido Decreto Ley 35.

“Somos la generación de redes sociales, así que utilicémoslas para hacer cambios y difundir el conocimiento para aquellos que no tienen acceso a ellas. Podemos continuar el movimiento que comenzaron el MSI y los manifestantes del 11J”, aseguró Ojeda.

Tras las protestas del pasado 11 de julio, numerosos exiliados cubanos han protestado y denunciado la situación de los derechos humanos en la isla. Manifestaciones de cubanos por la libertad y en contra de la represión han tenido lugar en Washington, Nueva York, Madrid, Barcelona, México y Berlín, entre otras ciudades.

En todas, la consigna "¡Patria y Vida!" se ha impuesto como un reconocimiento del hartazgo nacional y la exigencia del fin de la dictadura.