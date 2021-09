Alexis Valdés dedica unos versos a la "señora Bachelé" al más puro estilo de Luis Carbonell

El popular comediante Alexis Valdés dedicó unos versos a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, a la que ha reprochado el doble rasero con el que mide la represión y la violación de libertades en el mundo, que parece ignorar en el caso de Cuba.

A diferencia de ocasiones anteriores en que ha hecho similares reproches, el humorista dedicó en esta ocasión a la alta funcionaria unas coplas en el calificó de “estilo único” de Luis Carbonell, maestro de la declamación cubana fallecido en 2014.

“¡Ay señora Bachelé, ay señora Bachelé, ¿de qué derechos humanos habla usté?”, así comenzó Alexis Valdés sus versos, en los que consiguió sobradamente imitar el estilo de Carbonell, algo que rápidamente hicieron notar los seguidores del humorista con frases de elogio a su talento.

En otro momento de sus versos Alexis hizo notar que es “medio ciega la Bachelé” porque “hay cosas que ella no ve y hay cosas que ella sí ve”.

“Y es la misma señora, Bachelé, que ¿se acuerdan? Se peleaba con Pinochet, pues ahora ya usted ve, que la Bachelé tiene amigos dictadores de otro chalé / Y en mi tierra hay torturados que ella no ve, y en mi tierra hay prisioneros que ella no ve, / y en mi tierra hay dictadura que ella no ve, mas ella ve libertades que nadie ve”, acota.

“Yo solo sé que tengo amigos que ella no ve, que están presos mientras está libre la Bachelé. /¡Ay señora Bachelé, ay señora Bachelé, ¿de qué derechos humanos habla usté?”, concluyó el comediante, tras dudar de forma reiterada si la alta funcionaria es por fin “vidente o invidente”.

A propósito del “Día de la Paz”, celebrado el pasado 21 de septiembre, la Alta Comisionada publicó un tweet en el que dijo sentirse conmovida por “ver el trabajo fuerte, creativo y positivo que realizan tantos jóvenes y activistas de los derechos humanos en todo el mundo”.

La publicación que fue comentada de inmediato por Alexis Valdés, quien criticó a Bachelet que calle ante la represión en Cuba.

“¡Qué fuerte señora Michelle Bachelet, y no dice nada de Cuba!”, escribió el humorista entre los comentarios a la publicación. “Y tengo amigos activistas presos. ¡Qué Pena que a usted eso no le conmueva ni un poco!”, añadió.

En mayo de este año, Alexis Valdés ya había emplazado a la Alta Comisionada de Derechos Humanos a decir "honestamente" qué piensa de Cuba.

Michelle Bachelet no incluyó a Cuba en la reciente Actualización Global sobre violaciones de derechos humanos en el mundo. El informe, presentado el pasado 13 de septiembre, no menciona ni una sola vez al régimen cubano, pese a que el director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, instó a la alta funcionaria a tener en cuenta el caso cubano.

