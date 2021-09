Desaparecen tres cubanos tras salir en una embarcación de Gran Caimán

Cubanos desaparecidos Foto © CiberCuba (Amaury Fleitas)

Tres cubanos que llevaban más de cuatro años esperando asilo político en Islas Caimán desaparecieron en el Golfo de México desde inicios de septiembre, denunció el presidente de la Diáspora de Exiliados en esa isla, Amaury Fleitas.

El activista dijo en entrevista con CiberCuba que los cubanos –identificados como Ángel Mario Arias (Tiquito), de Bayamo; Yosvanis Toscano, de Ciego de Ávila, y Daniel, de unos 70 años y natural de Niquero– habrían salido en una embarcación de Gran Caimán rumbo a Estados Unidos, en alguna fecha posterior al paso del huracán Ida por esa zona el 2 de septiembre y anterior al 9 de septiembre.

"Ellos estaban cansados de esperar la decisión de asilo para poder comenzar a trabajar y ante el temor de ser deportados decidieron abandonar la isla en una embarcación, ya han pasado 15 días y nadie sabe de ellos", explicó el entrevistado.

Fleitas preguntó por los desaparecidos ante el Departamento de Inmigración de Caimán y la respuesta fue "ese no es tu problema", denunció.

La organización –que agrupa a los exiliados cubanos en Gran Caimán– también ha contactado con pescadores hondureños que trabajan en la zona marítima del Golfo de México, y estos aseguran que no han tenido noticias de ninguna embarcación con tres hombres a bordo.

El presidente de la Diáspora de Exiliados afirmó que los agentes de Inmigración en la isla tienen información de ellos desde el pasado sábado, pero se niegan a dar informes. Asimismo, que la prensa ha mencionado el caso pero no abunda en las razones que llevan a decenas de cubanos a lanzarse al mar para escapar de ese territorio.

En medio del secretismo sobre el caso la organización teme que haya sucedido lo peor con los tres hombres, uno de los cuales enfrentaba un proceso de asilo desde hace cinco años.

LA PROBLEMÁTICA DE LOS EXILIADOS CUBANOS EN GRAN CAIMÁN:

Según Fleitas, en Gran Caimán hay una amplia población de cubanos, y un grupo de más de 70 exiliados políticos que padecen continuas violaciones a los derechos humanos y a sus garantías legales.

Quienes piden refugio político en ese territorio británico de ultramar en el Caribe no solo han enfrentado años de cárcel mientras se resuelven sus casos, sino que también han sido sometidos a trabajo esclavo, sin paga, en las prisiones locales.

Además del miedo a ser nuevamente deportados a Cuba, la resolución de sus solicitudes se ha prolongado hasta por cinco años, tiempo en el cual no pueden trabajar por falta de papeles.

"Estas islas vienen violando los derechos humanos desde hace muchos años, tienen un premier comunista con vínculos con el gobierno cubano y en estos momentos uno de los muchachos que se fue y ahora se encuentra desaparecido llevaba 3 meses esperando su notificación de asilo, para poder trabajar", dijo Fleitas.

Otro problema –relata– es que cuando los solicitantes de refugio son liberados, salen con un localizador GPS en las piernas (grillete), y así deben hacer su vida mientras son socialmente tratados como criminales.

Estos problemas, explica el activista, no se resuelven con el otorgamiento del asilo, pues las autoridades no garantizan a los refugiados medios para insertarse en la vida social del país, explicó.

Si bien la mayoría de los cubanos son profesionales, ingenieros, médicos, etc., terminan trabajando como jardineros o en otros oficios similares mal remunerados.

Los cubanos que temen a la deportación se fugan en barco y muchos terminan en las costas de Honduras o de México, explicó en declaraciones a nuestro medio.

Fleitas obtuvo su asilo hace poco, después de un año y cuatro meses de cárcel, de trabajar forzadamente en una prisión y de plantarse 8 días en huelga de hambre y de sed exigiendo sus derechos.

En Gran Caimán, donde hay una población con afinidades con el régimen cubano, también se ha incrementado el maltrato contra los refugiados tras las protestas del 11 de julio, lo que ha generado que más jóvenes intenten huir en embarcaciones inseguras.

Hasta el momento la Diáspora de Exiliados en Gran Caimán ha colegiado con las autoridades de ese territorio la necesidad de implementar una oficinas dirigida por exiliados para cuidar por los derechos de los refugiados y lograr que estos se inserten en la sociedad.

La iniciativa fue escuchada por el gobernador, luego de que se demostrara que las autoridades de Migración no cuidaban los derechos de los exiliados y que estos tienen prohibido trabajar durante años mientras se resuelven sus casos, dijo Fleitas.

"Nos dan una tarjeta de comida de 160 dólares que no da para una semana, y nos han dicho que debemos tener un documento que nos permita movernos por todo el país, y aquí nos dan un documento que no nos permite nada. No nos permite trabajar, y entonces nos tenemos que defender en trabajos ilegales", relató a CiberCuba.

"Aunque la ley dice que tienen que darnos el mismo trato de un ciudadano natural, no nos dejan integrarnos a la sociedad. Te maltratan, te humillan, te denigran y funcionan como un gobierno de búsqueda y captura al estilo cubano cuando se trata de refugiados", apuntó.