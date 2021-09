Madre cubana denuncia acoso de ladrón y mal trabajo policial

Patrulla de policía cubana en La Habana (imagen de referencia). Foto © CiberCuba

Una madre cubana residente en La Habana expuso en redes sociales el viernes que temía por la seguridad de ella y su hijo ante el acoso sostenido de un presunto ladrón sobre el cual la policía no había tomado ninguna medida, a pesar de las denuncias en su contra.

“Hace siete años entraron a robar en mi casa, por suerte, esa vez, un vecino vio a esa persona cuando salía y llamo a la policía, lo siguió, hasta que lo cogieron. Pasó 4 años preso. Salió hace 3 años. Persona que vive en la esquina de mi casa. A la que tengo que ver todos los días, persona que pasa por mi casa todos los días”, recuerda en Facebook.

Según comentó, hace un mes entraron a robar otra vez en su casa. En esa ocasión sí se encontraba ella con su hijo dentro. “¡No estábamos durmiendo, no! Estábamos despiertos. Eran sobre las 9 de la noche. Se llevaron varias cosas, cosas que no me importan de cierta forma”, dijo.

“Lo que más me importa es que para suerte mía y de mi hijo no lo vimos, porque, si no, a lo mejor no estuviera haciendo el cuento ahora. Fui a la policía e hice la denuncia. Supuestamente hay un investigador en el caso. Hasta el día de hoy no he sabido más nada y a mi casa no ha ido absolutamente nadie a decir o preguntarme nada”, explicó.

Del mismo modo, asegura que sabe “quién fue la persona que entró y robó”, señalando directamente al mismo vecino que habría perpetrado el robo anterior.

“Hace dos noches este mismo personaje sobre las 12:30 am se paró frente a mi casa a gritarme cosas, entre todas las cosas que me grito, dijo dos que solo las puede haber visto en unas fotos que estaban en la computadora que me llevaron”, sostuvo.

De acuerdo con su narración, ese detalle le sirvió para confirmar sus sospechas acerca del vecino. “Fui nuevamente a la policía, esta vez a hacerle directamente una denuncia por acoso, porque no es la primera vez que lo hace (...) Hay testigos además de vecinos que lo vieron y escucharon”, expuso.

“Ayer me llamo un oficial diciéndome que lo iban a buscar a su casa. Eso nunca sucedió. Hoy volví a la policía, para que me dijeran que había pasado. Su respuesta…. Está circulado!!! Cuando voy llegando a mi casa, el personaje donde estaba? En la esquina de mi casa tan campante sentado”, refirió.

“Esa es la circulación que le tienen puesta. Y no pasa nada ni va a pasar. Así funciona la policía de este país. Así va la ley. Desde hace más de un mes no tengo vida, vivo con miedo de que esa persona pueda volver a entrar y nos haga algo, a mí y a mi hijo, lo mismo en mi casa que en la calle, ya que vivimos a sólo una cuadra. Parece que la PNR de este país sólo está para perseguir y meter preso a personas que no están de acuerdo con el régimen, violando todos los derechos habidos y por haber de los ciudadanos”, concluyó.

En los comentarios, la mujer plantea que el hombre además “no está bien de la cabeza”, lo cual aumenta sus temores sobre lo que pueda ocurrirle.