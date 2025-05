La desgarradora escena entre una madre cubana y su hijo pequeño que se ha vuelto viral

En las últimas horas se ha viralizado en redes un desgarrador diálogo entre una madre y su hijo pequeño, sumidos en la desesperación por los constantes apagones y la escasez de alimentos básicos.

El diálogo se ha convertido en símbolo del dolor acumulado de miles de familias en la isla.

En la conmovedora conversación -dada a conocer por el periodista Mario J. Pentón- se escucha que el menor entre sollozos cuestiona “¿Por qué Díaz-Canel quita la corriente?”.

“No es él el que quita la corriente, él no es el que baja y sube ‘el catao’. El único problema con él es que él es el presidente del país y él es quien tiene que resolver estas cosas y no acaban de resolverlas”, responde la madre.

Esta escena, tan doméstica como simbólica, representa la lucha de miles de madres cubanas por explicar lo inexplicable a sus hijos.

“¿Desde cuándo no tomas lechita que viene de la bodega?”, insiste la madre, y el niño responde: “hace muchos días”, evidenciando la crudeza de su día a día.

Para colmo, la leche que llegó “estaba cortada”, y la madre promete comprar “lechita en polvo” si la encuentra al día siguiente.

“Yo no sé qué explicación te voy a dar mi vida, yo no sé qué decirte para que tú no llores y no te pongas triste porque yo no quiero verte triste […] No estés triste papi, por eso no se llora”, concluye la madre con una promesa de ir al parque para aliviar la pena del menor.

“Esta es la triste realidad de las madres en #Cuba, ¿Cómo le explicas a tu hijo que llevas días sin electricidad y que la poca leche para desayunar está en mal estado?”, escribió Pentón junto a las imágenes.

Una nación rota: Madres, lágrimas y rabia contenida

El video no solo ha generado una ola de empatía, sino que también ha encendido un torrente de testimonios. Más de dos mil comentarios se agolpan bajo la publicación, cada uno gritando desde su dolor.

“No pude terminar de ver el video porque comencé a llorar, soy madre primeriza y estas cosas me hieren en lo más profundo”.Como expresó una usuaria, Lorena:

La mayoría de los comentarios provienen de madres.

Muchas no solo compartieron el sentimiento, sino también vivencias similares, describiendo cómo sus hijos “lloran por leche, por ventilador, por no poder dormir por el calor, los mosquitos o la oscuridad”.

“Esto ya no le mueve el corazón a ninguno de arriba. Y seguirá lloviendo sobre mojado…”, lamentó Yailet L. G.; mientras que Amaury V. trazó un paralelo escalofriante: “La reconcentración de Weyler se quedó corta con lo que sucede en Cuba. Personas y niños con un nivel alto de desnutrición...”

El hambre, la oscuridad y la infancia robada

La escena no es aislada. Es la cotidianidad repetida en millones de hogares cubanos.

Como comenta Zayli S.: “Ese video duele porque lo hemos vivido. Los niños no tienen ideología, lo único que tienen es necesidad. Y se están muriendo de cansancio y tristeza, y eso los va a marcar para siempre.”

Y es que los testimonios reiteran una verdad alarmante: la infancia en Cuba está siendo condicionada por la carencia.

Desde no tener un simple vaso de leche, hasta perder el sueño y el ánimo por noches enteras sin electricidad.

Las madres relatan cómo los alimentos se echan a perder, cómo los niños van a la escuela sin dormir, sin desayunar, con estrés y tristeza.

Resistencia o resignación

Algunas voces claman por un despertar cívico: “Cuando amemos más a nuestros hijos de lo que tememos a esta dictadura, las cosas cambiarán”, sentencia Martha V.

Sin embargo, no pocos respondieron que el 11J demostró que salir a las calles no resuelve nada y que solo serviría para dejar a esos hijos solos y con madres presas.

“¿Qué vamos a resolver? Solo que nos metan presas o nos desaparezcan, como al 11 de julio. Por ese miedo ya la gente ni sale”, advirtió una comentarista siguiendo esa línea de pensamiento.

“No creo que por no salir a la calle sean malas madres, al contrario, valoran más el permanecer junto a sus hijos que las cosas materiales", apuntó otra.

El eco de un país que grita en silencio

No hay en esta historia una sola voz. Hay una multitud en llanto. Los comentarios son un coro desesperado que denuncia, comparte y se abraza virtualmente. El video ha servido como catalizador de un duelo colectivo.

“¿Qué hicimos los cubanos para merecer tanto castigo?”, sentencia con amargura una cubana.

Este video no es solo una denuncia, es una radiografía emocional de un país fracturado. Las lágrimas de un niño por su “lechita” son las lágrimas de millones de cubanos que han perdido la fe, la paciencia y la esperanza.

Es una llamada urgente a mirar el rostro humano del sufrimiento, más allá de estadísticas o ideologías.

Y aunque las respuestas sean escasas, el mensaje es claro: los niños no pueden seguir pagando con hambre y lágrimas las decisiones de los adultos. Porque si un país es incapaz de garantizar el bienestar de su infancia, ha perdido no solo su presente, sino también su futuro.

Cuba duele. Cuba llora. Y millones están gritando en silencio.

