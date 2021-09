Espectacular y arriesgada actuación de un cubano en Got Talent España: "Entrené duro y vine a jugarme la vida"

Risto Mejide y el acróbata cubano Utnier Aquino Foto © Instagram / Got Talent España

El acróbata cubano Utnier Aquino Hernández dejó sin aliento a los jueces y el público de Got Talent España con un arriesgado y espectacular número, luego de que el año pasado no pasara las audiciones y el juez Risto Mejide lo alentara a regresar "con un plus".

"El año pasado me diste un no, me dijiste que me faltaba un plus, y creo que lo traigo", le dijo Aquino, cuyo nombre artístico es Chiko, al miembro más difícil del jurado.

El acróbata mostró a los jueces una botella de cristal, vacía pero pesada, y anunció que basaría todo el equilibrio de su número con cuatro botellas como esa.

El concursante, de 38 años, colocó las cuatro botellas y encima una silla de madera. Su número consistió en ir haciendo una especie de tetris con las sillas, colocadas en diferentes posiciones, hasta llegar al punto más alto del teatro, sin perder la concentración ni el equilibrio.

Durante su actuación, la tensión del público y el jurado se podían cortar con un cuchillo, a medida que Chiko iba escalando las sillas. Su cierre de oro fue pararse de manos sobre la torres de sillas que erigió de cuatro botellas de cristal.

"Lo que estoy haciendo es muy riesgoso, necesita mucha concentración, si algo falla podría sufrir una caída mortal", dijo Aquino.

Los jueces Dani Martínez y Edurne confesaron que la pasaron "mal y bien" con la actuación, por el grado de peligrosidad tan alto que tuvo y lo impresionante que fue presenciarla.

Risto, que tampoco pudo contener su asombro durante el número de Chiko, le agradeció por regresar y "dar sentido a todo lo que hacemos en este concurso, concursantes como tú a mí me animan a seguir haciendo mi trabajo, tú le has dado sentido a la superación y eres el concursante que más se ha arriesgado".

