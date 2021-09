Seguridad del Estado detiene a opositor Madrazo Luna: No quieren que en noviembre ocurra lo mismo que el 11J

"Sobre la una de la tarde del sábado me dirigía a mi casa tras salir de un mercado y al llegar dos oficiales de la Seguridad del Estado me dicen que quieren conversar conmigo. Me negué y montaron en un patrullero", dijo a CiberCuba el opositor poco después de ser liberado.