El presidente Biden recibe una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer contra el COVID-19

Biden recibiendo tercera dosis de Pfizer. Foto © Twitter / Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió este lunes una tercera dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer contra el coronavirus, a modo de refuerzo.

Biden, de 78 años, había completado el proceso de vacunación contra el coronavirus, consistente en dos inyecciones, en enero de este año. Sin embargo, el mandatario decidió dar el ejemplo y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias federales sobre una tercera dosis.

“Aunque no lo parezco, tengo más de 65 años y es por eso es que voy a recibir el refuerzo hoy”, bromeó Biden momentos antes de ser vacunado frente a medios de prensa del país en el edificio de la Oficina Ejecutiva Eisenhower, al lado de la Casa Blanca.

El presidente comunicó que quienes hubieran pasado los seis meses de ser completamente vacunados y estuvieran dentro de las categorías indicadas, como trabajadores con riesgo de infección, residentes de hogares de ancianos y personas con comorbilidades, podían recibir el refuerzo.

En el caso de los mayores de 18 años con problemas de salud, pueden decidir por sí mismos si quieren un refuerzo, bajo la dirección de sus médicos. Eso incluye a trabajadores de la salud, maestros y personas en cárceles o refugios para personas sin hogar.

Aún no se autorizan refuerzos para las otras vacunas en Estados Unidos de las compañías Moderna o Johnson & Johnson. “La gran mayoría de los estadounidenses está haciendo lo correcto...pero esa minoría que no lo ha hecho está generando un gran problema para el resto. Es una pandemia de los no vacunados”, advirtió Biden.

Los CDC indican que 183,670,870 personas en EE.UU. (55.3% de la población total) han completado el proceso de vacunación. La tercera dosis, al igual que las anteriores, será gratuita.

“Si recibió la vacuna Pfizer en enero, febrero o marzo, y tiene más de 65 años, tiene una afección médica o trabaja en un trabajo de primera línea, puede obtener su refuerzo. Estarán disponibles en 80.000 ubicaciones, incluidas más de 40.000 farmacias en todo el país”, precisó Biden en un tuit reciente.