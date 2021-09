PEN Internacional: "Hamlet nunca debería haber sido encarcelado"

Hamlet Lavastida Foto © Facebook / Hamlet Lavastida

“PEN Internacional celebra la liberación del artista visual cubano Hamlet Lavastida, encarcelado injustamente por las autoridades cubanas. "Hamlet nunca debería haber sido encarcelado", declaró este domingo Romana Cacchioli, directora ejecutiva de la organización literaria defensora de los derechos humanos.

"Su detención fue un ejemplo más de las acciones del gobierno cubano para amenazar y censurar a escritores, periodistas y artistas", precisó Cacchioli.

El artista cubano Hamlet Lavastida fue excarcelado este sábado, luego de tres meses en Villa Marista, y desterrado de inmediato de Cuba, junto con su pareja, la joven poeta y activista Katherine Bisquet. Ambos fueron trasladados por agentes de la Seguridad del Estado al Aeropuerto Internacional José Martí para que se marcharan a Polonia, país donde reside el hijo de Lavastida.

De acuerdo con un mensaje publicado en Revista El Estornudo por Bisquet, quien fue una de las acuarteladas en la sede del Movimiento San Isidro en noviembre de 2020, la condición para que Lavastida fuera puesto en libertad fue que ella accediera a abandonar Cuba y no volviera a entrar.

"La policía política nos impuso el exilio de ambos como única opción para la excarcelación de Hamlet. Desde el comienzo de su insólita detención, y durante los 90 días que permaneció en privación de su libertad bajo un proceso de investigación infundado, yo, Katherine Bisquet, escritora y activista, he sido blanco de acoso, coacción, privación ilegal de libertad (prisión domiciliaria por 65 días), tortura psicológica, detenciones ilegales y amenazas de procesamiento por parte de la Seguridad del Estado. Pero sobre todo he sido víctima del chantaje a través del cual el poder me hacía saber que cada día que transcurría sin que yo consiguiera una visa representaba un día más de cárcel para Hamlet. Mi salida del país era la moneda de cambio para su liberación". Reveló la nota de despedida, que se dio a conocer este domingo, una vez que estuvieron en la comunidad europea.

Cacchioli resaltó que "nunca debieron haber sido censurados, detenidos, encarcelados, amenazados o reprimidos por su trabajo literario o artístico" y advirtió que "PEN seguirá defendiendo a todos los autores y artistas en Cuba que están amenazados por su trabajo".

Por su parte, Julie Trébault, directora de Conexión de Artistas en Riesgo (ARC, por sus siglas en inglés), un programa internacional de PEN America que integra a más de 700 organizaciones para proteger la libertad artística en todo el mundo, afirmó que estaban "jubilosos" porque Hamlet fuera finalmente libre para reunirse con su familia y comenzara a recuperarse de la "terrible experiencia" que significaron sus últimos tres meses.

“Las acusaciones espurias impuestas a Hamlet, que fueron arbitrarias en todos los sentidos y carecieron de cualquier apariencia de debido proceso, son representativas de los extremos a los que llegará el gobierno cubano para silenciar a aquellos que lo desafían, y la especial crueldad que reserva para aquellos que, a través del poder del arte, pueden motivar a otros a resistir", agregó Trébault.

Lavastida fue encarcelado el pasado 26 de junio, al retornar a Cuba de una residencia artística en Alemania y tras concluir el período de aislamiento reglamentario que imponen las autoridades sanitarias cubanas a los viajeros provenientes del extranjero. El Ministerio del Interior informó entonces en una nota que el artista enfrentaba el cargo de "incitación a delinquir", por haber incitado y convocado “de manera reiterada” a la realización de “acciones de desobediencia civil en la vía pública”, mediante el uso de las redes sociales y “la influencia directa sobre otros elementos contrarrevolucionarios”.

La supuesta evidencia en contra de Lavastida era un mensaje que había compartido en un grupo privado de una red social en el que había compartido la idea de marcar los billetes con símbolos asociados al Movimiento San Isidro, la plataforma 27N y la libertad de expresión. Una idea que nunca se materializó, pero que fue suficiente para la Seguridad del Estado cubano para privarlo de libertad.

La representante de ARC destacó que "Hamlet siempre ha puesto la causa más amplia de la libertad artística y la libre expresión por encima de su propia situación".

"Sabemos que es posible que el costo de su tiempo en prisión nunca lo abandone por completo, pero le deseamos lo mejor ahora que comienza a reconstruir su vida y a reclamar su plataforma como una de las principales voces del movimiento de protesta de Cuba. Celebramos la incesante determinación de Hamlet de decir y hacer lo que está en su corazón y en su mente". Añadió Trébault.

Durante el período que permaneció en Villa Marista, Lavastida enfermó de coronavirus, sin que su familia fuera notificada, perdió diez kilogramos y cumplió 38 años.

Actualmente, de acuerdo con registros de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, al menos 700 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos en Cuba; entre ellas, periodistas, artistas, activistas y participantes en las protestas del 11 de julio.