Cubano Pablo Hernández muestra cómo llegó a La Voz España apoyado por su familia

El cantante cubano Juan Pablo Hernández compartió a través de sus redes sociales el fragmento del programa La Voz España en el que relata cómo llegó a concursar en el famoso talent show, viniendo de Cuba a España en busca de un futuro mejor para su hija.

“Mi mujer siempre ha confiado en mí y me ha dado todo su apoyo en todos estos años desde que la conocí. Gracias a su insistencia estoy hoy en La Voz”, dijo el concursante cubano, excantante de la banda de Leoni Torres.

Agradecido a su familia, Hernández dedicó su participación en el concurso a su esposa e hija, así como a toda la familia y amigos que le han animado y apoyado su vocación a lo largo de sus años como artista. “Esta va por mi familia”, aseguró en La Voz antes de su primera presentación.

El día que el joven cantante se enteró de que estaba seleccionado para las audiciones, coincidió con el bautizo de su hija. En el post de Instagram que compartió este miércoles, Hernández seleccionó el fragmento en que lo graban mientras recibe la carta de aceptación al concurso con su bebé en brazos de su esposa.

“Ahora mi corazoncito le pertenece a una española”, declaró el músico, explicando que la decisión de instalarse en España la tomaron pensando en su hija. “Decidimos venir para España para darle un futuro mejor a la niña”, confesó Hernández, quien ahora vive en Madrid.

“Quiero que sepas que pase lo que pase siempre serás mi ganador, mi número 1”, le dijo en una carta la esposa a Hernández, dándole ánimos para competir en el concurso español, por el que ya han pasado otros artistas cubanos.

En su primera audición, el joven deleitó a los jueces con una versión a guitarra y voz de Bachata rosa, de Juan Luis Guerra, cargada de sentimiento. Fue el popular cantante puertorriqueño Luis Fonsi, el primero en girar la silla al escuchar el tema elegido por Pablo Hernández.

El segundo en avalar la actuación del joven fue el cantautor español Alejandro Sanz, quien tiene una larga y exitosa carrera en la industria musical y es muy cercano a los cubanos, empezando por su novia, la artista plástica Rachel Valdés.

Por su parte, la española Malú, una de las juezas veteranas del concurso televisivo, no se dio la vuelta pero recalcó que el joven "tiene una voz preciosa e increíble" y se la vio disfrutando su actuación a ciegas.

"Me encantó que has agarrado este himno de Juan Luis Guerra y te adueñaste de él, me gusta que tienes como dos voces en una, esa voz con mucho aire y ternura, pero también fuerza", le dijo Fonsi.

"Tienes una voz con mucha potencia, muy particular, me gusta mucho cómo lo has hecho y no podía dejar pasar la oportunidad de invitarte a formar parte de mi equipo", dijo por su parte Alejandro Sanz, a cuyo team escogió unirse el cantante cubano.

“Felicidades. Ver este video me ha dado mucha alegría ya que sé el talento que tienes. Sé que puedes lograr grandes cosas y no importa si no quedas finalista”, escribió Leoni Torres en un mensaje publicado en Instagram este domingo, que acompañó de un fragmento de la emotiva interpretación del tema.

“Lo importante es que el público te escuche y ese intercambio con las estrellas que están ahí frente a ti. Mucha suerte, hermano”, añadió Torres.

