Luis Manuel Otero estaría en huelga de hambre en prisión

La activista cubana Claudia Genlui Hidalgo asegura que el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara está en huelga de hambre desde este lunes 27 de septiembre.

“Me acaban de confirmar que Luis Manuel Otero Alcántara está en huelga de hambre desde el lunes 27 de septiembre. Su cuerpo está más débil que nunca, acaba de estar enfermo con coronavirus y además está debilitado por las huelgas anteriores”, expone la curadora este miércoles en su perfil de Facebook.

Igual añade que “Luis está pidiendo que no solo sea liberado él, sino también todos/todas los presos políticos”.

“Lo quiero libre yaaa!!! Basta de injusticias!! Basta de sacrificar vidas por solo pensar diferente!!!”, concluye el mensaje de la activista, una de las personas más cercana a Otero Alcántara y que desde hace días está alertando sobre esta posibilidad y el riesgo para la vida del artista.

Este martes Genlui Hidalgo había dicho que “Luis está en riesgo. Su vida está en peligro. Si no me llama asumiré, tal como él me dijo, que está en huelga ("me voy loma abajo") que una vez más su cuerpo se sacrifica ante la injusticia”, al no tener noticias suyas desde hace varios días.

“Luis Manuel Otero Alcántara hace más de una semana que no me llama. Esperé hasta ahora para hacer pública mi preocupación y la de su familia. NO SABEMOS NADA DE LUIS”, añadió, además.

De acuerdo con su publicación, ya habían pasado más de 15 días desde que el líder del Movimiento San Isidro había sido diagnosticado con Covid-19, ya tenía derecho haber realizado una llamada a ella y a sus familiares.

También refirió que “cualquier cosa puede estar sucediendo”, ya que “Luis me dijo que está listo, siempre lo ha estado. Entonces, ¿por qué no me ha llamado? ¿Ha asumido una acción extrema? ¿Qué implica eso?”.

Genlui Hidalgo desde hace varios días viene denunciando la incomunicación del artista cubano, quien tuvo que pasar en esas condiciones la convalecencia de la COVID-19.

En una de sus recientes alertas, Genlui compartió su preocupación e incertidumbre por el estado de salud de Otero, no solo por haber sido diagnosticado con COVID-19 sino también porque en una de sus últimas conversaciones telefónicas, le reveló que "ya él había tomado la decisión de irse loma abajo". Una expresión que consideró alarmante.

"Por los precedentes que tiene Luis, cuando pronuncia esta frase puede ser que se esté refiriendo a que va a llevar la situación a un punto extremo, y en lo primero que pensamos es en que va a asumir una huelga de hambre y sed como las que ya ha hecho en otras ocasiones", dijo.

De acuerdo con Genlui, los médicos del Hospital Calixto García, donde estuvo privado de libertad en mayo pasado durante un mes luego de su última huelga de hambre y sed, le explicaron que el artista no estaba en condiciones de asumir otra, debido a que las que ha hecho ya han dejado secuelas significativas en su organismo.

El artista independiente lleva más de 70 días en la prisión de Máxima Seguridad de Guanajay, tras su detención cuando intentaba incorporarse a las manifestaciones del 11J en La Habana contra el régimen.

Luis Manuel fue distinguido recientemente por la Revista Time como una de las personas más influyentes del año en el mundo.