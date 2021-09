Familiares de Luis Manuel Otero llevan más de una semana sin noticias del artista: “Su vida está en peligro”

Luis Manuel Otero Alcántara Foto © Facebook/Claudia Genlui Hidalgo

La activista cubana Claudia Genlui Hidalgo hace pública la preocupación de los familiares de Luis Manuel Otero Alcántara, con quien no tienen comunicación desde hace más de una semana.

“Luis está en riesgo. Su vida está en peligro. Si no me llama asumiré, tal como él me dijo, que está en huelga ("me voy loma abajo") que una vez más su cuerpo se sacrifica ante la injusticia”, alerta este martes en su perfil de Facebook Genlui Hidalgo, pareja sentimental del líder del Movimiento San Isidro.

“Luis Manuel Otero Alcántara hace más de una semana que no me llama. Esperé hasta ahora para hacer pública mi preocupación y la de su familia. NO SABEMOS NADA DE LUIS”, expone, además, el mensaje de la activista.

Igual añade que “ya pasaron más de 15 días desde que fue diagnosticado con Covid, hoy debía tener derecho a realizar una llamada. LE CORRESPONDE”.

También refirió que “cualquier cosa puede estar sucediendo”, ya que “Luis me dijo que está listo, siempre lo ha estado. Entonces, ¿por qué no me ha llamado? ¿Ha asumido una acción extrema? ¿Qué implica eso?”.

La también curadora de arte exigió “ESCUCHARLO y no quiero más pretextos de enfermedades. La única vez que él ha contraído una enfermedad fue durante su encarcelamiento injusto desde el 11 de julio y por negligencia de las autoridades que lo mantienen retenido”.

La pasada semana Genlui Hidalgo había informado que Otero Alcántara había dado negativo al coronavirus, y que se estaba recuperando de las secuelas de haberlo contraído en la prisión.

“Luis Manuel Otero Alcántara me llamó hoy 21 de septiembre. Finalmente pude saber de él después de muchos días de angustia, porque lo tenían incomunicado. Está recuperándose de las secuelas de haber contraído COVID. Ya su PCR dio negativo, no obstante se sigue sintiendo débil. Aún está en aislamiento”, expuso en su perfil de Facebook.

Igual recordó que Luis Manuel le había pedido que “comunicara que sigue en pie de lucha, que sigue conectado con sus hermanos y que continúa exigiendo su derecho a la libertad”.

El artista independiente lleva más de 70 días en privación de libertad en la prisión de Máxima Seguridad de Guanajay, desde que fue detenido cuando intentaba incorporarse a las manifestaciones del 11J en La Habana contra el régimen.

Genlui Hidalgo desde hace varios días viene denunciando la incomunicación del artista cubano, quien tuvo que pasar en esas condiciones la convalecencia de la COVID-19.

Luis Manuel fue distinguido recientemente por la Revista Time como una de las personas más influyentes del año en el mundo.

“El arte de Luis Manuel Otero Alcántara, su lucha incansable por la libertad de expresión y su postura intransigente contra la autocracia revelan el poder de la resistencia”, reseñó para la revista el reconocido artista y activista chino, Ai Weiwei.