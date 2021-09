Autoridades cubanas amenazan con desalojar a un anciano que intenta recuperar un terreno de su propiedad

Roberto Fidel Martínez Sotolongo, anciano que intenta recuperar un terreno de su propiedad en La Lisa Foto © YouTube/screenshot-Cubanet

La Dirección Municipal de Vivienda de La Lisa, en La Habana, amenaza con desalojar a Roberto Fidel Martínez Sotolongo, un anciano de 74 años que intenta recuperar un terreno de su propiedad que está ocupado ahora por otra persona.

Martínez Sotolongo residía en la Avenida 71, entre 144 y calle Río, en El Palenque, pero desde que su vivienda se desplomó, hace más de 10 años, ha vivido en la calle.

“Este terreno es mío. Yo vivía aquí y me fui porque se me cayó la casa y esta gente [Dirección Municipal de Vivienda] se lo han dado a un señor. Vine a hablar con él para que me diera un pedacito para hacer un techito, para no vivir más en las guaguas, en los parques, pero él dice que no y llamó a las autoridades”, denunció la víctima en declaraciones a Cubanet.

“Mis papeles rezan por aquí, mi carnet de identidad, mi libreta, porque esta es la dirección mía”, se quejó el anciano.

Aunque su hijastra, Vianka Acevedo Martínez, se comprometió a ayudarlo a construir un pequeño cuarto de madera en su terreno, las autoridades amenazan con desalojarlo de ese espacio.

“Quieren desalojar a un viejo para darle el terreno a un hombre que tiene una casa de dos cuadras en Pilón”, denunció la hijastra del anciano, quien añadió que la persona que actualmente ocupa el terreno “hizo negocio con Vivienda” y que alquila el lugar por 500 pesos.

Explicó, además, que cuando la policía vino, la persona en cuestión no tenía ningún papel que acreditara la propiedad del terreno.

“Los vecinos que lo conocen a él [a Roberto Fidel Martínez], que saben que nació y se crió aquí, están de acuerdo y firmaron un papel porque lo apoyan porque esto es de él, que está viviendo en la calle desde hace un montón de años. Yo lo he tenido en mi casa algún tiempo, pero no puedo más; esto es de él y no pueden quitárselo”, concluyó Vianka Acevedo.

En los últimos años, las redes sociales y los medios independientes han dado visibilidad a una creciente cifra de ancianos cubanos que subsisten en la isla en situaciones de extrema vulnerabilidad, lo mismo por problemas habitacionales, como en este caso, como por la falta de recursos económicos para hacer frente al alto costo de la alimentación, que deben asumir con pensiones irrisorias.

Este mismo mes salió a la luz la denuncia de Arlenis Barrio Frómeta, una maestra cubana jubilada, de 68 años, que vive sola en Baracoa, prácticamente a la intemperie, desde que el huracán Matthew le destruyó su casa en 2016.