Agregan causa de "atentado" a joven cubano que protestó el 11 de julio

Maykel Porro Leyva, detenido en la provincia cubana de Camagüey y su mamá Foto © Facebook Maykel Porro Leyva

La madre del joven cubano Maykel Porro Leyva, detenido en la provincia cubana de Camagüey tras las protestas del 11 de julio, denunció que las autoridades agregaron a su hijo otra causa por el delito de "atentado".

En declaraciones a CiberCuba la mujer relata que el joven de 33 años está desesperado y con fiebre en la prisión de "Kilo 8", en esa provincia del centro-oriente de Cuba, donde se declaró en huelga de hambre desde el pasado domingo por las acusaciones que se le imputan.

"Me informan que además de todo lo que le reflejan le agregaron otra causa de atentado", señaló.

Al comienzo de su detención el pasado 15 de julio, a la madre le informaron que Porro Leyva enfrentaría acusaciones por "desorden público" y que la condena sería leve, de un año a lo sumo y que podría cumplirla en su casa.

Hace apenas una semana la abogada del caso le comentó que en el expediente tiene reflejados otros delitos, entre ellos, uno de "proxenetismo" y que la pena podría extenderse hasta 12 años en prisión.

Este jueves, sin embargo, le agregaron un tercer cargo de "atentado" de forma arbitraria, subrayó.

"Él jamás ha sido procesado", sostiene la mujer y argumenta que el joven inició el pasado domingo una huelga "por la injusticia que están haciendo".

Este viernes al hablar con su hijo este le comentó que está con fiebre en la prisión. La madre le pidió "que suspendiera su posición de huelga porque temía por su salud", expresó.



"Le pedí de favor que la suspendiera porque realmente los síntomas que me describe indican que debe tener dengue o Covid-19", comentó la mujer.

El nombre de Maykel Porro Leyva no figura en el listado preliminar de la organización independiente Cubalex de las personas detenidas o en paradero desconocido a raíz de las manifestaciones, cuya cifra ya supera los 1.080, mientras que los que permanecen en prisión ascienden a más de 500.

La madre contó a nuestra publicación que su hijo protestó pacíficamente en Camagüey y que se entregó personalmente a las autoridades el pasado 15 de julio.

Desde ese día se encuentra detenido y fue trasladado a la prisión de "Kilo 8", después de anunciar él mismo en una directa que se presentaría ante la policía a asumir las responsabilidades. El joven afirmaba que no había hecho "nada malo".

"Mi dolor es tan grande que no tengo fuerzas para ver a mi hijo encerrado por solo pensar diferente. Tengo miedo que muera por dejar de alimentarse porque es la única forma que los presos en este país quizás lo escuchen", dijo en un post en el perfil de Facebook de Porro Leyva.

"El jefe de la prisión, cuando le reclamo que mi hijo lo que está es en huelga, que no le inventen enfermedad, que basta de mentira, me responde que soy una falta de respeto y me cuelga la llamada. En estos momentos, estoy indignada por la injusticia y mentiras que están diciendo en contra de mi hijo. Libertad para mi hijo. Ayuda", clamó en otra publicación.

El pasado 11 de julio miles de cubanos tomaron las calles en decenas de ciudades del país en protesta contra las ineficiente administración de Miguel Díaz-Canel, impulsados por la crisis nacional agudizada por la pandemia del coronavirus y la prolongada escasez de alimentos.

No existen cifras oficiales de los detenidos, pero el propio régimen ha reconocido que varios recibieron sanciones en procesos sumarios.

El listado de Cubalex refiere que muchos casos no han podido contabilizarse por el temor de las familias a denunciar y las posteriores represalias del régimen.

Hasta ahora hay 1.084 denuncias de personas detenidas, de las cuales más de 500 permanecen en prisión.