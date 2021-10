Carta abierta a Miguel Díaz-Canel de Meibel Gelin García, madre de un joven cubano detenido el 11J

Miguel Díaz-Canel / Familia cubana de joven detenido el 11J Foto © Cubadebate / Facebook Meibel Gelin Garcia

Una madre cubana envió una carta abierta al gobernante Miguel Díaz-Canel tras conocer la sentencia de nueve años de prisión dictada por el Tribunal Supremo Popular contra su hijo de 22 años, por participar en las protestas del pasado 11 de julio.

En la misiva, rechaza las acusaciones contra el joven, aplicadas también a decenas de manifestantes encarcelados: atentado, desorden público e instigación a delinquir.

Afirma que su hijo es un muchacho enfermo y que la sanción es injusta, poco educativa y anticonstitucional.

"Denunciaré a todos los niveles y escenarios lo que considero una injusticia y asumiré las consecuencias de mis actos al precio que sea", dijo la mujer, identificada como Meibel Gelin García.

Según un listado de la organización Cubalex, tras las protestas del 11J fueron detenidas al menos 1084 personas, de las cuales más de 500 permanecen en prisión, acusadas de los delitos mencionados.

A continuación reproducimos la carta íntegra de esta madre cubana:

"Presidente de la República. Sr. (Miguel) Díaz-Canel Bermúdez

Presidente de la Fiscalía General de la República. Sr. (Rubén) Remigio Ferro.

Soy la madre del joven José Alejandro Rodríguez Gelin, quien es acusado de un delito de atentado, de un delito de desorden público y de un delito de instigación a delinquir en los hechos del 11 de julio (11J) del 2021 en el pueblo de Jovellanos, Matanzas.

Nunca quise pronunciarme por esta vía, con la confianza en la justicia del país. Acudí a la PNR, al oficial de Seguridad del Estado, a abogados. Hoy conozco la petición fiscal y no tengo otro sentimiento que no sea el de expresar lo que siento como madre destrozada. Mi hijo es un buen joven, de una conducta social y moral a toda prueba, estudioso, amante de la literatura. Según investigaciones, con noveno grado y desocupado.

Yo pregunto: Si lo saben todo… ¿cómo no saben que mi hijo es graduado de bachiller en el IPU Pedro Pablo Rivera Cue?

No saben además, que obtuvo la carrera universitaria de Licenciatura en Español-Literatura que comenzó a estudiar en el ISP Enrique José Varona en La Habana?

Que fue trasladado al ISP Juan Marinello de Matanzas por problemas graves de salud?

Que terminó su 1er año y en 2do pidió licencia por enfermedad y que es actualmente matrícula oficial de esa institución?

Mi hijo no es un desocupado. Él es un muchacho común con deseos de superación y con grandes problemas de salud, avalados por especialistas de gastroenterología.

Sus padres somos personas sencillas, sin antecedentes judiciales, que con muchos sacrificios hemos constituido una familia funcional. No poseemos preparación académica alguna por lo que no debatimos de política, ni de historia. Procedemos de familias que respetan las leyes, que jamás hemos atravesado por una situación judicial.

Mi hijo, con más preparación, lee, escucha, compara e interactúa con personas desde su Servicio Militar, escuelas, universidades. Él tiene aspiraciones, desea mejores condiciones de vida, aspira a vivir honestamente con su salario de profesional.

Sus convicciones lo llevaron a salir el 11 de julio. Nadie le pagó, nadie lo presionó, fue por voluntad propia al enterarse de que esto ocurría en otros lugares del país.

ATENTADO. Es un acto ilegal y criminal contra personas o cosas.

Yo fui a convencer a mi hijo que se fuera de allí y estuve todo el tiempo observando. Mi hijo no atentó contra nadie ni contra nada. Sí gritó consignas, sí ocupó una posición delantera. Pero NADIE puede decir que mi muchacho agredió a persona alguna.

Se da a entrever que otros lo hicieron por él, porque iba delante, porque se destacó entre la multitud. No quieran tapar el sol con un dedo. Pero nadie pude acusar a mi hijo de atentado y vamos a defender esta acusación a cualquier nivel y en cualquier escenario. Por esto y otras dos acusaciones a mi hijo se le solicita una sanción conjunta de nueve años de privación de libertad. Yo sé cómo madre que sus intenciones no fueron la de crear desorden público, él fue a una manifestación pacífica. Si la realidad fue otra no busquen culpables en mi hijo y otros jóvenes buenos que no son delincuentes.

INSTIGAR. Incitar a una cosa.

Ni Nadie lo instigó ni el instigó. Al menos no fue su intención. No hablan en la televisión de jóvenes buenos, hasta confundidos? No es el caso, El mío es bueno pero no está confundido. Es un joven lleno de vitalidad que se destacó pero no le puso un puñal a nadie ni sacó a nadie de sus casas.

Mi hijo no permitió ofensas verbales frente al PCC, pedía a los más cercanos protegerse con el nasobuco, que no gritaran frente al hospital. Mi hijo es un joven correcto, sin vicios, sin amigos de conductas inadecuadas. Mi familia está deshecha. Sin hacer público los problemas que hoy atravesamos de toda índole. Me propuse callar, entre otras, cosas por su bien. No quiero hablar aquí de apagones, ni tiendas a las que no puedo ir, ni carencias de todo tipo.

No tengo familiares “gusanos” que me ayuden con moneda de la que sirve, así que no es mi objetivo. Considero injusto, poco educativo, anticonstitucional, privar a un joven de 22 años de su libertad por nueve años. Considero injusto que mi hijo haya estado encerrado 40 días en un cuarto, sin ventilación, sin saber nada de él. Que no se respondiera a cambios de medidas y se traslade a un Penal en el cual no hemos podido verlo. Mi hijo ha tenido crisis de salud y ni eso ha sido suficiente para darle un cambio de medidas.

Lograrán con ese encierro cambiar sus convicciones?

NO. Estos 80 días, más la pena que cumpliría, traerán al traste a un joven rebelde, decepcionado y con sus sueños truncados.

No es educativo, no es humano. Es casi un niño, así lo veo yo, es un niño.

Quizás no resuelva nada exponiendo mis dolores y lo que considero injusticia, pero a partir de hoy soy otra persona. Denunciaré a todos los niveles y escenarios lo que considero una injusticia y asumiré las consecuencias de mis actos al precio que sea.

Aparecen nombres de carácter jurídicos que yo ni conocía pero yo pregunto a ustedes ¿cómo denominar lo que hacen y harán con mi hijo. Ustedes no sabrán el nombre?.

Yo creo que yo sí sé: INJUSTICIA, REPRESIÓN

Soy Meibel Gelin García y vivo en calle 1 # 002 / 0 y 2 rpto Luisa Jovellanos Matanzas."