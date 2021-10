Encuentran cuerpo sin vida de botero desaparecido en La Habana

Taxis en La Haban (Imagen de referencia) y Luis German Fuente Fuente Foto © CiberCuba y Odette Valdés Durán/ Facebook

El cuerpo sin vida de Luis Germán Fuente Fuente, un cubano de 67 años que estaba desaparecido de su casa desde el lunes pasado, fue encontrado sin vida en un lugar de La Habana.

Luis, como lo conocían sus amigos y vecinos, se dedicaba al transporte de pasajeros en su carro, un Plymouth de 1954 de color azul.

Su hija, Luisa María Fuente, había pedido ayuda en las redes sociales para tratar de localizarlo, tras haber denunciado su ausencia ante la policía y buscarlo en los hospitales.

Lamentablemente el sábado fue informada oficialmente de la muerte de su padre, quien fue asesinado, al parecer para robarle. La mujer expresó su agradecimiento a todas las personas que se preocuparon y trataron de colaborar.

"Hoy me dieron la triste noticia de que ya lo encontraron, pero sin vida. Solo le pido a Dios que me dé consuelo para ver cómo sigo después de esto y que si de verdad existe, que esas personas que me quitaron a mi papá paguen bien caro este dolor que nos han causado a mi familia y a mí", dijo, en declaraciones publicadas en Facebook por Odette Valdés Durán, amiga de la familia.

Foto: Captura de Facebook/ Solo gente de Luyanó/ Odette Valdés Durán

"Mi papá fue muy bueno y no merecía morir así. Este 11 de octubre cumpliría 68 (años). Pero no tengo nada que celebrar porque se llevaron una gran parte de mi alma, ni despedirme me permitieron. (...) Solo le pido a Dios que me lo acoja en su seno", pidió Luisa María.

David Pérez Acosta, chofer amigo del fallecido, confirmó que los asesinos fueron capturados por la policía.

"Acaba de venir la policía y comunicarnos que ya encontraron el cuerpo sin vida de nuestro compañero Luis Germán Fuente Fuentes. También fue hallado el vehículo en un pueblo más adelante donde lo abandonaron muerto, y también capturaron a sus asesinos. (...) Esto demuestra que debemos ser más unidos y solidarios, hermanos de la carretera, porque no sabemos si el día de mañana regresaremos a nuestras casas y al seno de nuestras familias", escribió en su muro de Facebook.

Luis Germán Fuente Fuente vivía en el reparto Luyanó, en el municipio Diez de Octubre, en la calle Melones 711, entre Compromiso y Calzada de Luyanó. Acostumbraba a botear por la zona del hospital materno Hijas de Galicia, cercano a su vivienda.

La última vez que su familia lo vio fue el lunes pasado a las 2:00 de la tarde, cuando salió de su casa a llevar a uno o varios clientes.

Su hija aseguró en todo momento que su padre no tenía problemas mentales y tampoco solía quedarse a dormir fuera de su casa.