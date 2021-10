Niegan medicamento a anciana cubana con hipertensión: Me dijeron que no me tocaba

Farmacia en Ciego de Ávila (imagen de referencia). Foto © Radio Rebelde

Una anciana cubana que padece de hipertensión arterial, escribió a la prensa oficialista para denunciar que en la farmacia donde adquiría los medicamentos que necesitaba, en Ciego de Ávila, le negaron la venta de los mismos.

En una carta al diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la mujer de la tercera edad explicó que consumía captopril debido a su padecimiento.

“Desde marzo, en la farmacia donde me sitúan el medicamento estoy recibiendo 20 tabletas y debo consumir 60, porque necesito dos por día”, dijo en la misiva.

“Entiendo la situación que existe con los medicamentos, pero este mes no me dieron ni siquiera las 20, pues me informaron que no me tocaba, porque el 19 de agosto me dieron 20, y que podía volver cuando terminaran con los mensajeros”, relató.

“Fui a buscarla al día siguiente, cuando habían terminado con los mensajeros a ver si quedaba y, en efecto, todavía existía, pero no me la vendieron y volvieron a darme la misma respuesta: que no podían vendérmelas”, lamentó.

La mujer especificó que compraba en la farmacia ubicada en calle Marcial Gómez, esquina Bembeta, en la ciudad de Ciego de Ávila.

“Vivimos una realidad que se llama baja cobertura, que obliga al país a hacer grandes esfuerzos para poder fabricar medicamentos necesarios, pero hoy no todos se pueden poner a disposición de los pacientes y tampoco logramos satisfacer a las personas de las colas. Eso sí, velamos porque lo que llegue se venda”, decía una directiva de la Empresa de Farmacias y Ópticas de Ciego de Ávila a mediados de septiembre, en declaraciones a medios oficialistas locales.

Los cubanos sufren un escenario de desabastecimiento que comprende desde los alimentos y artículos más fundamentales hasta los medicamentos. El Gobierno responsabiliza de tales niveles de carestía a las sanciones de Estados Unidos a La Habana, además de la pandemia del coronavirus, una enfermedad que ha mostrado mayor agresividad y letalidad en pacientes con antecedentes clínicos como la hipertensión.