Fallece el youtuber cubano Manolín Vázquez: Revelan la causa de su muerte

Vídeos relacionados:

La comunidad cubana amaneció este miércoles con la noticia de la muerte de Manolín Vázquez, realizador de sonido y youtuber conocido por su pódcast “Hablando Boberías”, un espacio en el que combinaba humor, comentarios y análisis sobre la escena del rap contestatario y la música urbana hecha en Cuba.

El fallecimiento, ocurrido este martes, generó una oleada inmediata de mensajes de dolor e incredulidad en redes sociales.

De acuerdo con publicaciones compartidas por usuarios cercanos a su entorno, la noticia se divulgó pocas horas después de que Manolín publicara su último video, lo que incrementó el impacto entre sus seguidores.

Captura de Facebook

En Facebook, David Mederos lamentó su muerte y lo describió como “el mejor youtuber dentro de Cuba” en su opinión, además de destacar su trabajo como realizador de sonido en Radio Mayabeque, y envió condolencias a la familia.

En los comentarios, el propio usuario afirmó que a Manolín “le había dado un infarto”, aunque hasta el momento no se han confirmado oficialmente las causas del fallecimiento.

Captura de Facebook

Natural de Güines, Mayabeque, Manolín se abrió paso en el ecosistema de creadores cubanos por su carisma y una forma directa de conectar con el público, lo que le permitió consolidarse como una de las voces más seguidas dentro de los debates y polémicas del hiphop y la música urbana.

Su formato “Hablando Boberías” se convirtió en un punto de encuentro para seguidores que buscaban tanto entretenimiento como reacciones y criterios sobre temas del momento.

Captura de Facebook

La despedida se multiplicó en distintas plataformas. El artista Kid Brown, por ejemplo, publicó un mensaje de duelo en el que confirmó la muerte del youtuber y recordó su calidad humana, enviando condolencias a sus familiares y allegados.

Fabio González, periodista de Radio Mayabeque, recordó su amistad con Manolín y su época juntos: "Desde aquí, donde los escritorios guardan el eco de tu risa y los pasillos aún resuenan con tu entusiasmo, despedimos a un colega extraordinario y a un amigo".

Captura de Facebook

"Trabajar a su lado era aprender que el entusiasmo es el mejor motor para un trabajo bien hecho, y que la dedicación y la excelencia pueden ir siempre de la mano de la amabilidad y el buen humor", escribió.

En los comentarios a esa misma publicación, conocidos confirman que la causa de la muerte fue un infarto. Previamente, el joven había sufrido de Oropouche, pero se desconoce si la muerte está relacionada con ese padecimiento.

Captura de Instagram

Entre los mensajes de condolencias sobresalió el de Aldo, El Aldeano, quien se mostró consternado por la noticia y expresó que la vida, en ocasiones, es injusta.