La cubana Camila Cabello es la primera latina en ganar una certificación 'Diamante' por su canción "Havana"

Camila Cabello gana una certificación 'Diamante' por su canción "Havana". Foto © Facebook de Camila Cabello

La cantante cubana Camila Cabello hizo historia el lunes tras convertirse en la primera mujer latina que recibe una certificación 'Diamante' por el exitoso sencillo “Havana”.

El reconocimiento, entregado por la Asociación de la Industria de Grabaciones (RIAA, por sus iniciales en inglés), coincide con la celebración del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

“Me siento honrada de ganar este premio y espero que esto allane el camino para muchos más artistas Latinx increíbles!! gracias a mis increíbles co-escritores y productores Frank Dukes, Ali Tamposi, Andrew Watt, Pharrell, Lou Bell, Brian Lee, Starrah y Young Thug por ser mis colaboradores en esto. Y gracias a mis increíbles fans, los amo”, expresó Cabello en redes sociales.

A mediados de septiembre, el boricua Marc Anthony también consiguió un hito cuando su disco 3.0 fue el primer álbum de salsa con la certificación 'Diamante' otorgado por la misma asociación como premio a la venta de más de 600 mil copias en EE.UU.

La RIAA otorga la certificación de acuerdo al número de álbumes y sencillos vendidos a través de minoristas y otros mercados auxiliares.

De ese modo, la carrera de Cabello, de 24 años y oriunda de Cojímar, en La Habana del Este, sigue cosechando éxitos. En los últimos meses, la exintegrante del grupo femenino Fifth Harmony, ha sido una voz activa en los reclamos por liberar a Cuba del régimen.

“Para mi gente que sufre, pero que ya no calla. Para mi gente bella, y mi tierra cubana. Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Que ya no gritemos Patria y Muerte, sino Patria y Vida”, dijo al presentarse en los Latin Billboard 2021, haciendo referencia al devenido himno musical interpretado por Gente de Zona, Yotuel Romero, Maykel Osorbo, El Funky y Descemer Bueno.

El propio Yotuel Romero envió luego un mensaje público a Cabello, en el que se mostró orgulloso de que ambos tuvieran las mismas raíces cubanas. “Orgulloso de que seas cubiche”, escribió Yotuel en redes sociales.

