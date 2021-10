Hamlet Lavastida identifica a otro de sus represores en Villa Marista

El artista cubano Hamlet Lavastida, recientemente desterrado de la isla tras varios meses de detención arbitraria, identificó este jueves al coronel Víctor Álvarez Valle como uno de sus represores en Villa Marista, considerado el cuartel general de la Seguridad del Estado.

"Él estaba monitoreando personalmente la celda # 31 en la que me arrojaron. En una de sus visitas me dijo "no dialogamos con el enemigo", esa fue su respuesta. Sin embargo no dejaron de interrogarme, parecía ser parte del mismo proceso inquisitorial", dijo el joven artivista en Twitter, donde también posteó una imagen de su represor.

El coronel Víctor Álvarez Valle es el segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección General de Investigación Criminal de Delitos contra la Seguridad del Estado (OEICDCSE) del Ministerio del Interior (MININT), que tiene su sede en Villa Marista.

Su rostro apareció en la Televisión Nacional cubana tras las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio en la isla –cuando más de mil personas fueron detenidas por manifestarse contra el régimen– para negar la tortura como método de represión en Cuba.

"Somos firmantes de la Convención contra la Tortura de la ONU, y podemos afirmar como hicimos al abordar las desapariciones forzadas que la tortura no es una práctica en Cuba (...) no es ni será práctica de los combatientes de Ministerio del Interior utilizar la fuerza con el fin de obtener confesiones de las personas que nosotros procesamos", dijo al intervenir en la Revista Informativa Buenos Días, que trasmite la oficialista Televisión Cubana cada mañana.

Asimismo, en otro programa que salió al aire el 21 de julio, el coronel del MININT afirmó que "en Cuba cualquier ciudadano podría detener a otro y trasladarlo a una unidad policial", declaraciones que alarmaron a decenas de personas en la isla.

"Detener puede cualquiera, puede que un ciudadano normal vea a otro cometiendo algún delito, lo puede detener y trasladarlo a una estación policial", dijo en la sección "Hacemos Cuba" que conduce el vocero oficialista Humberto López en la televisión cubana.

Ese mismo día, Álvarez Valle había asegurado que en "Cuba no han existido desapariciones tras los sucesos del pasado 11 de julio".

A pesar de las continuas denuncias de madres que por esas fechas aseguraban desconocer el paradero de sus hijos detenidos en las manifestaciones, el coronel aseguró que "en cada caso de detención se han cumplido los protocolos internacionales y las normas jurídicas cubanas que disponen el debido proceso cuando una persona es detenida".

Las declaraciones del funcionario del MININT fueron desmentidas por cubanos en redes sociales, pues contrastan con el testimonio de cientos de jóvenes cubanos que fueron encarcelados por participar en las protestas del 11J y trasladados a Villa Marista. Allí fueron enclaustrados en celdas oscuras y hacinadas, sin que sus familiares fueran informados de la situación, y en otras regiones algunos detenidos fueron desnudados y golpeados con palos.

Uno de estos testimonios es el del dramaturgo Yunior García Aguilera, y del propio Lavastida, quien en un programa con el escritor Carlos Manuel Álvarez contó que en esa instalación había jóvenes que pasaban el día preguntando desde su celda "qué hice, por qué estoy aquí".

El artista cubano, quien estuvo detenido 87 días en Villa Marista, ya había identificado a otro de sus represores, el Teniente Coronel Francisco Estrada Portales. Según su declaración este hombre estuvo a cargo de todos sus interrogatorios en la sede de la OEICDCSE.

Explicó al respecto que durante su detención fue interrogado en múltiples ocasiones por Estrada Portales, quien varias veces le insinuó que podría ser involucrado en actos de connotaciones terroristas, después de que propusiera marcar billetes bancarios con logotipos del Movimiento San Isidro y el 27N en un chat privado.

Tras varios meses de detención arbitraria en Cuba, el régimen de la isla lo liberó a cambio del destierro.

Bajo un fuerte operativo policial fue trasladado al aeropuerto de La Habana, donde abordó un avión rumbo a Polonia el pasado 25 de septiembre con una visa de reunificación familiar. También fue desterrada su novia, la escritora Katherine Bisquet, quien dijo que sufrió decenas de chantajes durante los 87 días en que Lavastida estuvo encarcelado.