Seguridad del Estado cita a los padres de Thais Mailén Franco por denunciar a Díaz-Canel

Thais y su madre Foto © Facebook / Thais FreedomForever

Agentes de la Seguridad del Estado citaron a los padres de la activista Thais Mailén Franco Benítez por la denuncia que interpusieron contra el gobernante Miguel Díaz-Canel mientras su hija se encontraba en prisión por manifestarse en la calle Obispo el pasado 30 de abril.

"Hace un rato vinieron hasta mi casa, Tte coronel de la DCSE (Departamento de la Seguridad del Estado) para dejar otra citación a mis padres por la denuncia que hicieron a Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, cuando yo me encontraba en prisión. Vamos a ver qué pasa mañana. Les mantendré al tanto. PATRIA y VIDA, LIBERTAD PARA MI CUBA", escribió Thais en su cuenta de Facebook.

Thais Mailén Franco Benítez fue excarcelada a mediados de septiembre último tras casi cinco meses en prisión, bajo medida cautelar, esperando sanción en la casa.

"Estoy ansiosa, conmovida viendo las redes sociales. Durante estos cinco meses que estuve en prisión, no he podido ponerme al día, pero les doy gracias a todas esas personas que estuvieron y siguen pendiente de todos nosotros", dijo en una directa cuando anunció que ya estaba en su casa, con la canción Patria y Vida de fondo.

Thais, madre de tres hijos que no se cansaron de pedir su liberación, aseguró que no la van a silenciar y que sigue "firme, sigo con mis ideales, con la dictadura no se dialoga".

El 30 de abril fueron arrestados también Yuisán Cancio Vera, Inti Soto Romero, Esteban Rodríguez López, Luis Ángel Cuza Alfonso y Mary Karla Ares González. Esta última, periodista independiente, fue liberada a finales de mayo. El resto de los activistas aún permanecen recluidos en cárceles cubanas en el occidente del país.

La manifestación ocurrió cuando los jóvenes se disponían a visitar al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, que entonces libraba una huelga de hambre y sed en protesta por el robo de sus obras de arte y el acoso sostenido de la Seguridad del Estado.