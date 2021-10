Javier Larrea renuncia a presidencia de Bienestar Animal Cuba y a carrera de Derecho: Necesito vivir en paz

Javier Larrea Formoso. Foto © Javier Larrea Formoso / Facebook

El activista cubano Javier Larrea anunció este sábado en redes sociales que renunciaría a la presidencia de Bienestar Animal Cuba (BAC) y a la carrera de Derecho en la universidad por motivos que no hizo públicos.

Sobre la organización que lidera, dijo: “(…) Todos saben que BAC es para mí todo. Es mi vida, mi familia, mi razón de vivir cada día...pero ya no puedo más y no quiero perjudicar a más nadie”.

“No es teatro. No es emocionalismo, no es Show, no es miedo...es mi salud mental y mi paz espiritual y la de mi familia. Es mi seguridad y la de la gente que quiero. Es poder vivir un momento de paz”, explicó.

“Renuncio públicamente a la presidencia de BAC. No me insistan, no me peleen, no me cuestionen mi decisión. Solo pido comprensión. No saben el nudo que tengo en mi garganta ahora mismo y el dolor tan grande. Me arranco yo mismo un pedazo de mi ser, pero es necesario hacerlo. Necesito vivir y vivir en PAZ”, concluyó.

Al poco rato, Larrea, quien debido a su activismo ha sufrido el hostigamiento de las autoridades y de personas en desacuerdo con su defensa de los animales, anunció que renunciaría también a la carrera de Derecho, que estudia en la Universidad Central "Marta Abreu"​ de Las Villas.

En un video en Instagram, Larrea igualmente se disculpó por la suspensión de una bicicletada y una feria de adopciones de animales organizada por BAC para este domingo en el parque Monte Barreto en La Habana. El activista dijo que las actividades fueron canceladas “por razones de fuerza mayor”.

Larrea expuso que la bicicletada no pudo llevarse a cabo por “tema permiso” y por las regulaciones ante la pandemia del coronavirus. Sobre la feria de adopciones, dijo que se suspendió “por cosas que nosotros mismos desconocemos”.

La víspera, el activista había anunciado la bicicletada por el bienestar animal en Cuba y adelantó que BAC haría en la jornada “una campaña de concientización a los choferes”. Con su activismo, Larrea logró sumar voces de artistas de la Isla a la defensa de los animales, además de contribuir a la lucha por una ley de bienestar animal en la Isla, la cual finalmente se publicó este año.