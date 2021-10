Cubana se presenta en La Voz España con interpretación del tema "Lost on you"

Yuritza Rodríguez Foto © Captura de video de YouTube de La Voz de España

Una joven cubana se presentó el viernes en las audiciones a ciegas del concurso La Voz España con una interpretación del tema "Lost on you", pero no logró convencer al jurado.

Yuritza Rodríguez, de 28 años, interpretó en inglés y en español una canción que años atrás hiciera popular Laura Pergolizzi, una artista neoyorkina con orígenes italianos.

Conocida como Yuri de Oz, Yuritza llevó el ritmo cubano a la canción, pero ponerle el sabor latino no hizo que ninguno de los coaches se girase para incluirla en sus equipos.

"Yuritza, ha habido demasiada información. Es una canción, 'Lost on you', que me encanta, pero para mí ha habido demasiado artificio, que ha hecho que tu voz no pudiera verla, no pudiera sentirla, no pudiera escucharla, y me ha dado mucha rabia", dijo Pablo Alborán.

Con él coincidió el boricua Luis Fonsi, quien admitió que la cubana le puso mucha pasión y feeling a su interpretación, pero señaló que hubo una desconexión entre su voz y el tema escogido.

"Tienes mucho talento, claramente hoy no fue tu noche. Todos tenemos momentos así en nuestra vida. Creo que es importante que sigas adelante y de repente busca una canción donde tu voz tenga más espacio para brillar y cautivar al público", le aconsejó.

La cubana recibió la felicitación de los cuatro jurados, quienes se levantaron de sus sillones para besarla.

Por su parte, Alejandro Sanz le alabó su dominio de los graves.

"Eso lo has hecho muy bien, pero te han podido un poquito los nervios", subrayó.

Yuritza lleva cuatro años en España, y hace tres que no va a su país, donde permanecen sus padres.

Antes trabajaba como camarera de habitación en un hotel de Benidorm, polo turístico situado en la provincia de Alicante, donde acostumbraba a cantar por las noches. Sus amigos y seguidores le decían la cenicienta de Benidorm.

