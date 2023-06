El niño cubano Álvaro Tadeo avanza a los “asaltos” de La Voz Kids España

El niño cubano-español Álvaro Tadeo venció a dos compañeros de equipo este sábado en las batallas de La Voz Kids España, y dio un paso más en el reñido concurso, al avanzar a la fase de asaltos.

La cantante Aitana la tuvo difícil luego de la excelente, pero muy equilibrada, interpretación que hicieron Álvaro, Hugo y Nacho de la canción del británico Elton John, “Your Song”. Pero finalmente, terminó decantándose por el cubano.

“Haber pasado a las ‘batallas’ significa mucho para mí y para mi familia”, afirmó Álvaro. “Es un gran paso en mi carrera musical y un gran logro personal”.

Tadeo, quien con solo 13 años resalta por su potente voz y madurez interpretativa, conquistó a los coaches en las audiciones a ciegas al cantar el tema “The way you look tonight”, del estadounidense Frank Sinatra.

Su arranque impresionó tanto a los jurados, que Rosario Flores y Aitana se dieron vuelta casi al unísono, a pocos segundos de que comenzara, mientras Sebastián Yatra se quedaba con las ganas de captarlo para su equipo, tras ser bloqueado por Rosario. Sin embargo, Álvaro prefirió sumarse al team Aitana, que en la noche de este sábado apostó nuevamente por él para la siguiente etapa del certamen.

El próximo sábado cuando compita en los “asaltos”, el talentoso niño estará a solo un peldaño de las semifinales del concurso, donde también participa otro cubano, Miguel Sánchez, de 11 años, quien integra el equipo de David Bisbal.

Álvaro Tadeo reside en Tenerife y dice que se siente "mitad canario y mitad cubano", aunque "un poquito más cubano que canario".

Pese a su corta edad, le gusta vestir de traje, elegante; y ama interpretar música de diversos géneros, sobre todo baladas, boleros, salsa y merengue.

"Creo que voy a sorprender a los coaches con mi estilo porque no es algo muy usual aquí en La Voz Kids y espero que les guste bastante mi actuación. Yo soy un antiguo, solo canto música antigua", comentó a inicios de la competencia.

Álvaro llegó a La Voz Kids España con la experiencia de haber participado en otros concursos de canto en la televisión española. En 2021, fue muy popular su interpretación de la canción "Como una ola", en el show Idol Kids. Isabel Pantoja, quien era parte del jurado, se conmovió y no pudo evitar romper en llanto al recordar a Rocío Jurado, quien hizo famoso ese tema.