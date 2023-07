Cubano Álvaro Tadeo pasa a la final de La Voz Kids con espectacular actuación

El niño cubano Álvaro Tadeo pasó el sábado a la final de La Voz Kids con una espectacular actuación que le granjeó la preferencia del público.

Álvaro interpretó If I can dream (Si puedo soñar), una canción popularizada por Elvis Presley con la que desplegó su talento y hermosa voz.

El joven, que integra el equipo de la coach Aitana, fue el más votado por el público presente en el teatro. Ya es la segunda vez en el concurso que logra los votos de los espectadores.

Tras conocer el resultado de la votación popular, Aitana eligió a una niña española llamada Manuela de la Fuente. Álvaro y ella son los dos talents que pasarán a la final en el equipo de la cantante y compositora catalana.

Hace dos semanas, el adolescente cubano-español fue elegido como semifinalista en la fase de asaltos del certamen.

Tadeo, de 13 años, interpretó el tema de Frank Sinatra que cantó en las audiciones a ciegas titulado The way you look tonight (El modo en que luces esta noche), y mereció el voto del público.

Una semana antes, al avanzar a la fase de asaltos, había expresado que ese triunfo significaba mucho para él y para su familia.

"Es un gran paso en mi carrera musical y un gran logro personal", recalcó entonces.

En abril, cuando se desarrollaron las audiciones a ciegas, su potente voz y madurez interpretativa conquistó inmediatamente a las coaches Rosario Flores y Aitana, que se dieron vuelta a pocos segundos de comenzar su actuación.

Al tener que elegir a una de ellas, el cubanito prefirió sumarse al team de Aitana.

Álvaro Tadeo reside en Tenerife y dice que se siente "mitad canario y mitad cubano", aunque "un poquito más cubano que canario".

Pese a su corta edad, le gusta vestir de traje, elegante. Y en cuanto a sus preferencias musicales, interpreta diversos géneros, sobre todo baladas, boleros, salsa y merengue.

"Creo que voy a sorprender a los coaches con mi estilo porque no es algo muy usual aquí en La Voz Kids y espero que les guste bastante mi actuación. Yo soy un antiguo, solo canto música antigua", comentó a inicios de la competencia.

Antes de La Voz Kids España ya había participado en otros concursos de canto en la televisión española.

En 2021, fue muy popular su interpretación de la canción Como una ola, en el show Idol Kids. Isabel Pantoja, quien era parte del jurado, se conmovió y no pudo evitar romper en llanto al recordar a Rocío Jurado, que hizo famoso ese tema.