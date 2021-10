Eduardo Antonio dice que le hackearon sus redes sociales: "No crean todo lo que ven"

Eduardo Antonio Foto © Eduardo Antonio / Facebook

El cantante cubano Eduardo Antonio reveló que alguien le hackeó sus redes sociales y advirtió a sus seguidores que no crean todo lo que ven.

"He sido víctima de que me hackearan la cuenta y bueno, no dejo de estar a la moda como siempre. Eso le sucede a las personas que están activas en las redes. Y nada de lo que vieron es real", aclaró el artista en un video difundido el sábado en su perfil de Instagram.

Sin dar más detalles sobre la intrusión en su cuenta de Internet, el conocido como 'Divo de Placetas' se mostró muy relajado y feliz sentado en el sofá de su casa, donde anunció sus próximos proyectos de trabajo.

Eduardo Antonio aprovechó para invitar a sus fans a su presentación el viernes 22 de octubre en el restaurante Porto Alegre Brazilian Grill & Bar, situado al sur de la Florida, donde le hará un homenaje "muy merecido y muy especial" a un actor cubano a quien él considera que ha sido como un padre en su carrera: Ramón Veloz.

Ramón ingresó a finales de agosto en un hospital de Miami tras contagiarse de COVID-19, y pasó un mes en cuidados intensivos hasta que finalmente fue dado de alta.

"Habrá muchos invitados, muchas sorpresas y vamos a aplaudir a ese actor, la leyenda, el mejor actor de su generación", expresó Eduardo Antonio al hablar de la celebración que prepara en honor a su amigo.

El cantautor cubano divulgó este video horas después de que en sus redes sociales apareciera un mensaje en el que anunciaba su ruptura con su esposo Roy García, solo cinco meses después de haberse casado.

"Nuestra relación acaba de terminar. Le he sido infiel a Roy con Alejandro, uno de los dueños de Porto Alegre", decía el texto que acompañaba a una foto de ambos.

La pareja contrajo matrimonio en mayo de este año en una ceremonia secreta en las playas de Viña del Mar, en Chile, a poco más de un año de noviazgo.

"Fue un momento hermoso en el que decidimos estar juntos para toda la vida, unir nuestros corazones y nuestro amor, pero la boda como tal será en Miami el 26 de agosto", dijo el cantante entonces.

