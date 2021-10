Activista cubana Mercy Olivera en huelga de hambre exige tratamiento para su enfermedad

La joven cubana Mercedes (Mercy) Olivera Núñez, quien padece una grave enfermedad neurodegenerativa, fue hospitalizada en el hospital Calixto García de La Habana cuatro días después de iniciar una huelga de hambre para exigir a las autoridades atención médica especializada.

La joven fue en una silla de ruedas hasta el Ministerio de Salud Pública a denunciar que los médicos la han desahuciado, y tras exponer su caso ante un funcionario comenzó a sentirse muy mal.

En el encuentro, que fue transmitido en directo por redes sociales, la joven de 36 años afirma que inició una huelga de hambre el jueves como única vía para que respondan a sus solicitudes.

Aseguró que se siente muy mal, pero seguirá en su posición hasta que le apliquen un tratamiento que detenga el progreso de su enfermedad, Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo dos.

"Usted no puede decirle a nadie de mi edad, sabiendo que existe un tratamiento para mi padecimiento, que se resigne a morir", dijo Olivera al funcionario y entre lágrimas pidió un tratamiento médico como el que el gobierno cubano gestiona en países como México o España para casos graves o familiares de la alta cúpula del poder en Cuba.

El funcionario, después de afirmar que resolverían su caso y pedirle que desistiera de su huelga de hambre, debió llamar lo que parece ser una ambulancia que la trasladó al centro médico, donde fue internada.

"Me llevan para el Calixto García! Me siento muy mal! Sigo en huelga de hambre, ya MINSAP lo sabe, son RESPONSABLES de lo que me suceda! Tratamiento para detener el progreso de mi enfermedad Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo dos, una enfermedad degenerativa que MATA YA", posteó Olivera en Facebook.

Asimismo, publicó una carta escrita a de su puño y letra destinada al ministro de Salud Pública José Ángel Portal, responsabilizándolo de lo que pueda sucederle.

En un video anterior la joven desesperada y llorando afirmó que casi no le quedan fuerzas para seguir en una lucha que ha conmovido en los últimos meses a decenas de cubanos.

Además de exigir un tratamiento que pueda salvarle la vida, Olivera solicitó que, si lo primero no fuera posible, la ayuden a gestionar una visa humanitaria, la cual le fue negada por el gobierno de Estados Unidos y ahora se encuentra a la espera de una solicitud de Parole.

El pasado 5 de agosto la joven recibió la negativa de la Embajada de Estados Unidos en La Habana a su solicitud de un visado humanitario para ella y su abuela. Ambas reclaman se les autorice viajar para que sea atendida por especialistas de ese país que han sido informados de su caso clínico y están dispuestos a darle tratamiento.

La desesperación de Mercy, quien el pasado 23 de septiembre cumplió 36 años de edad, responde a un deterioro acelerado de su estado de salud: apenas puede respirar y no logra sostenerse porque los músculos ya no le responden.

Los abogados que la representan en la isla enviaron el 10 de agosto los documentos requeridos para solicitar un permiso humanitario, o “parole”, ante las autoridades consulares estadounidenses.

Por el momento, la ex integrante de la agrupación infantil La Colmenita no ha recibido contestación a este último trámite, pero afirma que vive angustiada por la respuesta que puedan darle las autoridades consulares.

En medio de ese proceso Olivera ha denunciado el acoso y el maltrato de los que sigue siendo víctima por parte de represores de la policía política que, según ella, no le perdonan su activismo y sus continuas denuncias a través de las redes sociales.

Hasta principios de abril, Olivera estuvo regulada por el gobierno cubano y más recientemente quien ha sido víctima de actos de repudio y vandalismo en su domicilio (contra el que han lanzado botellas de líquidos pestilentes).