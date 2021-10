Periodista independiente cubana: ¿Hasta cuándo incomunicarnos va a ser un método represivo?

María Matienzo. Foto © María Matienzo / Facebook

La periodista independiente y activista cubana María Matienzo exigió este domingo, desde las redes sociales, a las autoridades de la Isla, que le restablecieran su conexión corriente a Internet, argumentando que había empleado “alternativas” para poder publicar.

“Siempre habrá alternativas para conectarse, pero devuélvanme mi acceso a Internet!! Hasta cuándo incomunicarnos va a ser un método represivo?!”, expresó la reportera en Facebook.

Por su lado, la activista Iliana Hernández, colaboradora de CiberCuba, comentó que llevaba varios meses recurriendo a “alternativas”.

“(…)Ellos deberían rendirse porque esta batalla con nosotras la tienen perdida, cada vez que me quitan un teléfono tengo uno mejor que el anterior, cuando me quitan internet en mi línea y me ven siempre conectada deberían devolverme la mía si ven que no logran su objetivo, para colmo cuando me quitaban Internet a las 4 en toda la zona, estaba yo ahí todos los días a las 4, con nosotras es por gusto”, opinó Hernández.

Matienzo ha sido acosada y hostigada a menudo por el régimen de La Habana tanto por su activismo como por ejercer el periodismo independiente, llegando a ser detenida por la policía política.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, otorgó medidas cautelares a favor de la reportera, quien tributa para el medio CubaNet.

Sin embargo, activistas y periodistas independientes en Cuba dependen de los servicios de la empresa de telecomunicaciones ETECSA, única proveedora de tales prestaciones en el país y de cuya administración dispone el régimen.

Cortes de internet y de datos móviles como los del 11 de julio, censura en mensajes de texto y otras restricciones, son algunos de los problemas que denuncian a menudo los usuarios, que además pagan elevados precios por el deficiente servicio.