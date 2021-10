Minera australiana asegura haber hallado altas concentraciones de oro y plata en Cuba

Perforación en el proyecto de oro y plata La Demajagua de Antilles Gold Foto © The West Australian

La compañía minera australiana, Antilles Gold, aseguró haber descubierto altas concentraciones de oro y plata en Cuba tras unas primeras exploraciones realizadas en La Demajagua, enclave ubicado en el municipio especial Isla de la Juventud.

“Antilles ha obtenido una serie de importantes hallazgos de oro y plata en su primera campaña de perforación de 15 mil metros. La perforación forma parte de un estudio de factibilidad definitivo (o trabajos ‘DFS’), que evalúan el potencial de explotar la producción de estos recursos en La Demajagua”, afirmó este miércoles The West Australian.

Según informa el medio australiano, las últimas muestras extraídas revelan una “impresionante” presencia de metales preciosos, con 69 metros en los que la concentración de oro alcanza los 8 gramos por tonelada con variaciones que llegan a alcanzar una “deslumbrante” proporción de 109 gramos por tonelada de oro y 1,730 gramos por tonelada de plata.

La exploración de la australiana Antilles Gold se suma a los trabajos ya realizados por empresas mineras canadienses, de las cuales no menciona su nombre el citado medio. Según The West Australian, la perforación en La Demajagua es un componente importante del estudio de factibilidad definitivo que determinará la inversión o no de la empresa australiana para la explotación de los presuntos yacimientos.

Una vez completado el estudio en la perforación de 15 mil metros, Antilles Gold se propone ahora abrir otro programa de perforación de 10 mil metros como parte de su proyecto exploratorio en Cuba. Ambas prospecciones se sumarían a los 50 mil metros de perforación histórica realizada por empresas mineras canadienses, y permitirían a los técnicos de Antilles Gold valorar la viabilidad de la explotación.

Asociada a la empresa estatal socialista GeoMinera, la minera australiana estudia el terreno para lanzarse a la explotación de los minerales. Ambos socios buscan acelerar los estudios en La Demajagua y encaminarlos hacia la producción a principios de 2022, fecha en la que pretenden presentar los resultados y establece estándares mínimos, recomendaciones y guías para la explotación, según el manual del Comité Conjunto de Reservas de Mineral (JORC 2012).

La compañía prevé que el DFS que evalúa la primera etapa de la minería a cielo abierto en La Demajagua esté finalizado a tiempo para una tomar una decisión final de inversión hacia fines del próximo año.

Basándose en un extenso trabajo histórico de perforación y pruebas metalúrgicas hasta la fecha, realizado por Antilles y las anteriores compañías canadienses, la empresa australiana cree que la mina a cielo abierto podría producir 60.000 toneladas de concentrado de sulfuro de oro y plata de alta ley anualmente durante una vida útil inicial de seis años.

De pasar a la fase de explotación, una vez finalizada la minería a cielo abierto, Antilles dice que podría evaluar el potencial de pasar a operaciones subterráneas para extender aún más la vida útil de la mina de alta ley.

“Parece un gran fin de año para Antilles Gold, con las barras de perforación rompiendo los medidores en Cuba”, vaticina The West Australian, un medio que pertenece al grupo Seven West Media (SWM), cuyo presidente, el multimillonario australiano, Kerry Stokes, posee intereses comerciales en una amplia gama de industrias que incluyen medios electrónicos e impresos, propiedad, minería y equipos de construcción.

Según el medio perteneciente al grupo inversor que preside Stokes, si los resultados de oro de alta ley obtenidos hasta ahora son válidos, “la primera estimación de recursos para La Demajagua podría ser digna de mención”.

Inmersa en un proceso de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”) del Banco Mundial en Washington DC, Antilles Gold tuvo problemas con sus inversiones en República Dominicana, a cuyo gobierno achaca el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Además, en el país vecino, la empresa obtuvo recuperaciones de oro inferiores a las pronosticadas. En lugar del 90% que esperaba, Antilles Gold consiguió niveles cercanos al 60% debido a problemas en el diseño de la planta de explotación.

La junta de Antilles cuenta con el Dr. Jinxing Ji como Director Técnico, quien supervisará el próximo trabajo de prueba, y con el ingeniero Steve Mertens como gerente en Cuba. El proyecto de oro La Demajagua está ubicado en la Isla de la Juventud e incorpora el histórico funcionamiento de la mina de oro Delita. Se puede acceder al sitio de la mina desde la ciudad portuaria de Nueva Gerona a través de 40km de carretera pavimentada de dos carriles. El sitio también está conectado a la red eléctrica estatal, suministro de agua y cable de fibra óptica.