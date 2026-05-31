Iberostar abandona la gestión de 12 hoteles en Cuba a punto de cumplirse el plazo de sanciones de EE. UU.

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Iberostar Cuba Hotels & Resorts habría dejado de operar y comercializar 12 hoteles en Cuba a partir del próximo lunes 1 de junio, según informó la plataforma mayorista de viajes argentina Sudameria el pasado viernes.

La decisión, no confirmada por la cadena española en sus redes sociales, se produce a cuatro días del plazo fijado por Washington para que las empresas extranjeras cierren sus vínculos con entidades del régimen cubano.

Sudameria es un consolidador mayorista de turismo con base en Argentina que opera como intermediario para agencias de viajes en toda la región. Su plataforma digital, Hub Sudameria, publicó el comunicado oficial de Iberostar en el que la cadena española justifica la medida como «un proceso de adaptación al entorno regulatorio internacional» para preservar «los estándares de calidad, cumplimiento y gestión que distinguen a la compañía».

La retirada implica el cese total de cualquier vínculo comercial, operativo o de marca con los establecimientos afectados. «A partir del 1 de junio de 2026, estos establecimientos dejarán de ser gestionados, comercializados o promocionados bajo la marca Iberostar», señala el comunicado.

Los 12 hoteles que salen del portafolio de Iberostar son: Grand Packard, Selection Ensenachos, Selection Holguín, Coral Holguín, Selection Esmeralda, Coral Esmeralda, Coral Ensenachos, Selection La Habana, Origin Bella Vista Varadero, Origin Laguna Azul, Origin Playa Pilar y Origin Playa Alameda.

El propio sitio web oficial de Iberostar Cuba confirma el cambio: en lugar de los 12 hoteles del listado, la página solo muestra seis establecimientos activos distribuidos en cuatro destinos —La Habana, Varadero, Trinidad y Cayo Guillermo—, lo que evidencia que la desvinculación ya está en marcha.

El trasfondo de esta decisión es la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que amplió las sanciones contra Cuba e incorporó sanciones secundarias para empresas e instituciones financieras extranjeras que mantengan vínculos con entidades del régimen, en particular con el conglomerado militar GAESA y su filial hotelera Gaviota.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) fijó el 5 de junio de 2026 como fecha límite para que esas empresas cierren sus operaciones antes de quedar expuestas a penalizaciones.

Gaviota controla aproximadamente 110 hoteles y unas 50,000 habitaciones en Cuba, y la definición ampliada de «Gobierno de Cuba» en las sanciones alcanza también a Cubanacán, Gran Caribe e Islazul, lo que eleva el riesgo sancionatorio sobre prácticamente todo el inventario hotelero de la isla.

Iberostar no es la única en salir. La cadena canadiense Blue Diamond Resorts anunció su retirada inmediata de Cuba este mismo domingo; gestionaba 62 hoteles y más de 12,900 habitaciones en la isla.

Por su parte, la minera canadiense Sherritt International, a la que Cuba le adeuda 277 millones de dólares, suspendió su participación directa en sus empresas mixtas el 7 de mayo, aunque frenó su proceso de disolución formal el 19 de mayo.

Banco Sabadell y la empresa Alto Cedro también estarían preparando su salida antes del plazo del 5 de junio.

En febrero de 2026, Iberostar ya había cerrado al menos dos hoteles en Cayo Guillermo —Origin Daiquirí y Origin Playa Pilar— reubicando turistas en otro complejo de la cadena, en un anticipo de la retirada que ahora se hace oficial.

Meliá Hotels International, con entre 32 y 35 hoteles en gestión en Cuba, es la otra gran cadena española con mayor exposición al riesgo sancionatorio y enfrenta una presión creciente para definir su posición antes de que venza el ultimátum de Washington este viernes.